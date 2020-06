Juan Andrés Luna quiere ganarse un espacio en la UFC

El nombre del ecuatoriano Juan Andrés Luna ha empezado a ganar fuerza en el mundo de las artes marciales mixtas (MMA, por sus siglas en inglés).

Sus ocho victorias al hilo, en eventos internacionales, han servido para que Luna se perfile como uno de los mejores exponentes de este deporte, tanto a nivel nacional como en Sudamérica.

Pero el peleador guayaquileño va por más. No solo se conforma con haber cosechado ocho triunfos seguidos, sino que su principal motivación es llegar a las grandes ligas: la UFC.

“La verdad que este deporte me apasiona mucho. Me preparo día a día para alcanzar mi anhelo, que es estar en la UFC y convertirme en otro de los ecuatorianos en estar allá, tal como Chito Vera”, manifestó Luna.

Amigo de Chito

El peleador, de 24 años, reveló que a Chito lo conoce desde hace varios años, pues cuando Vera viene al país entrena en la Academia del Team Predador, la misma donde él practica.

Juan Andrés Luna (pantaloneta azul) es amigo de Chito Vera (segundo desde la derecha). Cortesía

"Chito es muy buen amigo mío. Siempre conversamos, chateamos. Muchas veces me recomienda algunos tips, antes de las peleas que he tenido. Además, cuando viene al país me llama para entrenar y ser su sparring”.

Debido a la gran amistad que existe entre ambos, el luchador porteño indicó que Vera le hizo las conexiones para que pueda ir a entrenar al gimnasio Team Oyama, en California, Estados Unidos.

“Como Chito entrena ahí, él habló para que pueda ir a prepararme. Ese es un gimnasio muy reconocido, pues en ese lugar se preparan muchos peleadores que están o han pasado por la UFC. Ojalá cuando pase todo esto (coronavirus) pueda viajar”.

Luna afirmó que llegar a Estados Unidos le servirá para ganar mayor visibilidad y poder entrar al mundo de la UFC. “Ahora para entrar, ya no es como antes que había un reality (así ingresó el ecuatoriano Vera). Ahora la UFC ve la cantidad de peleas y rendimiento. Estar en Estados Unidos me servirá de mucho, ya que podré estar cerca de las ‘grandes ligas’”.

Tiene de hijo a los peruanos

El luchador se inició en el MMA en 2013, afirmó que de las ocho victorias que ha logrado hasta ahora, cinco han sido ante rivales peruanos. Las otras tres se dieron ante ecuatorianos.

“Desde 2017 he peleado en el Fusion Fighting Championship (FFC) de Perú. Afortunadamente en ese evento me ha ido muy bien, pues hasta ahora nunca he perdido”.

Juan Andrés Luna, en su última pelea que se dio en Perú, el año anterior. Cortesía

Aquellos triunfos no se le olvidan fácilmente al peleador nacional, pues en su memoria están todos los nombres de los luchadores incas a los que ha derrotado, en su mayoría por sumisión.

“Al primer peruano que derroté fue a Luiggie Amaya. En ese mismo año (2017) también me impuse a Cerapio García. Al año siguiente vencí a Luis de la Puente y el año anterior les di duro a Raúl Solís e Inor Valladares. Todos han sido rivales muy duros”.

Luna comentó que la pandemia por el coronavirus frenó su agenda, pues este mes tenía previsto volver a Perú para defender el título que logró en diciembre del año anterior.

“El evento estaba programado para el mes pasado, pero por el coronavirus se tuvo que aplazar para agosto. Por mi parte me he estado preparando a full para defender el título”, aseguró.

Luego de ese evento espera ir a Estados Unidos para estar más cerca de su sueño. “Estoy seguro de que este año o el próximo podré llegar a la UFC”, finalizó.