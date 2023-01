Sábado 23 de abril de 2022. Dudince, Eslovaquia. Decenas de marchistas de varios países estaban a horas de participar en una nueva etapa del World Race Walking Tour cuando la ecuatoriana Johana Ordóñez no alcanzó siquiera a entrar a calentar, porque tuvo que ser llevada en ambulancia a un hospital por fuertes dolores abdominales.

Nadal: “No he venido a Australia de paseo, he venido a ganar el Abierto” Leer más

En primera instancia, a la campeona y dueña del récord de los Juegos Panamericanos 2019 le fue comunicado que podía tratarse de una gastroenteritis, sin embargo, un día después el diagnóstico fue otro: un tumor en el páncreas.

Como deportista, la andarina de 35 años asegura que esperaba un resultado como una lesión muscular, una gastritis o algo similar, más no algo tan fuerte como una masa en un órgano tan importante como ese. Del suceso han pasado ya poco más de 5 meses y Ordóñez “volvió a nacer”.

“Pocos supieron a detalle todo lo que me pasó. Preferí recuperarme lento y seguro, gracias a Dios todo está bajo control”, le cuenta a EXPRESO la deportista, quien prefiere no catalogar como algo malo del 2022 ese episodio en su vida.

“Es verdad que la noticia me cayó como un balde de agua fría. Primero, no sabía qué tenía. Fui al hospital el día de la competencia y me dieron el alta con la recomendación de volver para hacerme otros exámenes, pero no fue necesario porque al día siguiente la crisis de dolor se repitió y fue entonces que descubrieron el tumor”, explica.

Johana, con toda una vida dedicada a la marcha (desde los 5 años), dice que lo primero que pensó tras la noticia fue en su familia y en su carrera deportiva, no en la muerte. “Estaba más preocupada en la primera comunión de mi hija, que era días después del diagnóstico”, añade ahora con una sonrisa.

19 días pasó hospitalizada la marchista en España. 60 días de reposo. Cortesía

La deportista entró al quirófano del hospital Torrecárdenas, en Almería, España, el 2 de agosto de 2022. Si bien en un principio estaba previsto que sea una cirugía laparoscópica, hubo algunas complicaciones, por lo que debieron hacerla abierta. En total la operación duró 11 horas.

Miryam Núñez con nueva casa del Gobierno Leer más

“Dios y el universo estuvieron de mi lado. Fui muy bien tratada por un equipo de médicos excepcionales, liderados por Orlando Fuentes. Al final, estuve internada 19 días”, precisa.

Al salir, Johana no pudo realizar por 60 días ningún tipo de esfuerzo que implique usar los músculos del abdomen. Ninguno. De ahí que literalmente tuvo que empezar desde cero en todo. “Aprendí a correr, marchar y nadar nuevamente. Hoy no veo al tumor como algo negativo, sino como que tuvo que haber pasado para sacar lo mejor de mí. Me enseñó mucho y aprendí mucho. Me hizo más fuerte”, sostiene convencida.

El 2023 empezó y la indicación médica era esperar 6 meses para empezar a alistar su primera competencia oficial. Ese tiempo se cumple el 2 de febrero y el 25 de ese mismo mes el calendario marca el Campeonato Nacional de Marcha, que se disputará en Machala y en el que Ordóñez marcará su regreso.

“Estoy muy emocionada. El médico que lleva mi control en Ecuador es Hugo Coronel. Él ha estado al tanto de todo. Y es que ha sido un trabajo en equipo que no lo hubiera podido lograr sin ellos. Va desde un nutricionista, porque mis hábitos alimenticios tuvieron que cambiar y reeducarme en algunos aspectos, así como a nivel psicológico, porque las dos únicas veces que había estado hospitalizada fue por el parto de mis hijas”, aclara.

La marchista trabajó en diciembre junto a su entrenador, el español Paquillo Fernández (d). Cortesía

La hoja de ruta 2023 de Johana está plenamente trazada. Después del Nacional partirá nuevamente a Dudince, Eslovaquia, donde el 25 de marzo competirá en los 35 kilómetros marcha, luego el 23 de abril viajará al Korzeniowski Race Walking Cup en Polonia; el 6 de mayo, al Gran Premio de Marcha Río Maior, en Portugal; el 3 de junio, al Gran Premio La Coruña, en España; para, finalmente, concentrarse en los que cataloga los dos eventos más grandes de la temporada: el Campeonato Mundial de Atletismo en Budapest, Hungría, del 19 al 24 de agosto, y posteriormente, el 29 de octubre, los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, antesala de los Juegos Olímpicos.

“Si bien es cierto todos los eventos serán importantes y significan mucho para mí en este nuevo comienzo, definitivamente Dudince, el próximo mes, será completamente especial. El año pasado no pudo ni ver la competencia porque pasé en el hospital, por lo que ahora pisar Eslovaquia será una revancha. Voy con ganas al cuadrado, porque en la temporada anterior la mayoría del equipo nacional impuso sus mejores marcas, rompieron récords, pero yo no pude”, remata. Está de vuelta.

MARCAS

Johana es actualmente dueña del récord de los Juegos Panamericanos en los 50 km marcha con tiempo de 4:11:12 y mejor marca nacional en 20 km de 2022 con 1:29:58