Jarry 'despierta' dos años después con el título del Challenger 1 de Salinas

Su último grito de gloria había sido en el ATP de Bastad (Suecia) en julio de 2019, de ahí que el lunes Salinas entró en su palmarés como un bálsamo que necesitaba. El tenista chileno Nicolás Jarry se coronó campeón del Challenger 1 que se disputó durante toda la semana pasada en la provincia de Santa Elena y que culminó luego del fin de semana de confinamiento total que rige en el país.

El título del araucano de 25 años tiene méritos de sobra, ya que no estaba ni siquiera entre los cabezas de serie del torneo, sino que entró gracias a una invitación (wild card) de los organizadores. Además arrancó el Salinas 1 como #632 ATP y ahora escalará al #370.

Tras esperar dos días luego de ganar los cuartos de final el viernes, Jarry vivió una jornada maratónica el lunes al medir en la semifinal al argentino Camilo Ugo Carabelli con quien tuvo aún otro receso, pues el partido se retrasó por lluvia hasta ganarle en dos sets, pero terminó al borde de la deshidratación debido a la fuerte temperatura y humedad de la provincia de Santa Elena.

Un par de horas más tarde el chileno saltó nuevamente a la cancha por la final ante el colombiano Nicolás Mejía de 21 años, una de las revelaciones del torneo, con quien Jarry paradójicamente comparte agente y entrenan juntos en Miami, aún así no tuvo piedad y lo derrotó por 7-6(7), 6-1, en una hora 29 minutos.

“Estoy muy contento, no solo por ser campeón, sino porque he atravesado adversidades muy grandes y eso me pone más contento que haber salido campeón. Después de tanto tiempo he podido competir, luchar y jugar a un buen nivel por muchos partidos seguidos, lo que significa que estoy avanzando, que todo el trabajo que he hecho ha sido el correcto y que vamos por un camino adecuado”, comentó emocionado Jarry tras la final.

Nico, quien llegó a ubicarse #38 del mundo en 2019, vive un nuevo comienzo, muestra de ello es la escalada de 262 puestos que experimentará en el ranking mundial profesional tras el título de Salinas que le acreditó 80 puntos y un premio económico de $ 7.200, mientras que Mejía sumó 48 unidades y se embolsó $ 4.240.

Ambos jugadores seguirán compitiendo esta semana el Challenger de Salinas 2, que empezó inmediatamente y que al final otorgará 50 puntos ATP al campeón.

EL DETALLE

El Challenger 2 de Salinas ya inició y tenía previsto ayer el debut del tricolor Emilio Gómez como cabeza de serie #1. Culminará el 3 de mayo.