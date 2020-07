Jaime Estrada denuncia intento de golpe a la LigaPro

La disputa por la presidencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) sumó un ingrediente más. Jaime Estrada denunció a su binomio y actual mandatario de la Ecuafútbol, Francisco Egas, de querer dar un golpe de Estado en la LigaPro.

"En julio de 2019, en una reunión en Quito, me comentaron que Miguel Ángel (Loor) iba a tener unas problemas muy serios y que si estaba dispuesto a asumir el rol de la LigaPro. Me sorprendió", afirmó Estrada en el VAR de Carlos Víctor Morales.

El directivo agregó que "en Guayaquil, Francisco Egas y Carlos Galarza, en mi oficina me dijeron que la situación de Loor está inmanejable y les volví a repetir que no me prestaba para eso".

Sobre el distanciamiento en el directorio, Estrada manifestó que se dio porque "Egas comenzó a decidir de manera unilateral. Cuando nos comentaba las decisiones, el directorio no estaba de acuerdo. Lo de (Jordi) Cruyff y (Antonio) Cordón nos dijo cuando la decisión ya estaba tomada".

Resaltó que solicitaron al presidente de la FEF conocer los términos en los que se terminó el contrato con Cruyff "para de ahí empezar a buscar al próximo técnico, esperamos no nos tome seis meses más".