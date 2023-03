Enfocarse en perder el miedo a meter el pie, ese será el principal reto en el que tendrá que trabajar Jackson Rodríguez en los próximos cinco meses que estará realizando la recuperación de la luxofractura de tobillo y fractura de peroné, que sufrió en el partido contra Orense el domingo 5 de marzo de 2023, según el médico deportivo José Reinhart.

“Después de su recuperación quedará bien desde el punto de vista anatómico, pero la parte mental quedará afectada. La parte más difícil es convencer al jugador de que no se volverá a lesionar en el mismo lado por la actividad física, porque quedan con temor”, aseguró Reinhart.

El especialista recalcó que Rodríguez tendrá que trabajar fuerte en lo psicológico para que pueda mantener su nivel. El lateral izquierdo, de 24 años, destaca porque ataca y defiende por su banda.

“La tecnología que hay ahora lo ayudará para que no pierda su estado físico mientras no pueda moverse. La masa muscular de su pierna la puede mantener con electroestimuladores. La parte más difícil es convencer al jugador de que su hueso no se quebrará cuando vaya a cubrir un rival”, acotó Reinhart.

El médico deportivo de Emelec, Celio Romero, tras la operación a Rodríguez, que se realizó ayer en Guayaquil, dijo que su recuperación será de aproximadamente 5 meses.

“Él está triste por la lesión, pero afortunadamente su recuperación es favorable”, destacó Romero.

Rodríguez no podrá volver a jugar hasta agosto, cuando ya habrá terminado la primera etapa de la LigaPro y la fase de grupos de la Copa Sudamericana, torneos que disputará el Foco. Y para cubrir su baja, el técnico Miguel Rondelli tiene a Christian Cruz y Bryan Carabalí.