Infantino: “El abuso no puede menoscabar los valores del fútbol”

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que el organismo “no puede permitir que cualquier abuso o acoso menoscabe los valores del fútbol” y opinó que “los esfuerzos para impulsar el fútbol femenino serán vanos si las mujeres no pueden sentirse seguras cuando están jugando”.

Infantino expresó eso durante la primera Cumbre de Salvaguardia de la FIFA, en la que más de 100 alumnos de 70 federaciones miembros se graduaron con el diploma de salvaguardia, como parte del programa “FIFA FIFA Guardians”, desarrollado “para asegurar un entorno seguro para todos, incluidos los miembros más vulnerables de la comunidad del fútbol”.

“Todos tienen el derecho a divertirse en nuestro maravilloso deporte en un entorno seguro. No podemos permitir que sus valores se socaven por cualquier tipo de abuso o acoso. Este es especialmente el caso de los niños, pero también es fundamental para el desarrollo del fútbol femenino. Nuestros esfuerzos para impulsar el fútbol femenino serán vanos si las mujeres no pueden sentirse seguras cuando están jugando al fútbol o si son explotadas a través de su deseo de jugar”, dijo Infantino refiriéndose al más reciente caso de la campeona mundial con España, Jenni Hermoso, quien coincidentemente volvió a jugar al fútbol, tras el escándalo del beso no consentido de Luis Rubiales.

