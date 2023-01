Harry Cuero es colombiano de nacimiento, pero por estos días se siente un ecuatoriano más. El hombre, de 58 años, asegura que tener en Cali a la selección sub-20 de Ecuador por el torneo Sudamericano de la misma categoría le trae gratos recuerdos de nuestro país.

Y es que Harry aseguró que entre 1984 y 1985, cuando tenía 19 años, jugó en las reservas de Barcelona. “Tener a la selección de Ecuador acá me remonta al pasado. Yo viví en Guayaquil durante casi un año, porque de muchacho me fui para allá a jugar fútbol”, comentó el caleño, previo al duelo frente a Venezuela, el jueves pasado.

Cuero, quien actualmente labora como taxista informal, recordó que su llegada al Ídolo se dio por recomendación de Carlos Portela, extécnico y figura del Deportivo Cali.

“Él tenía un amigo que estaba trabajando en la reserva de Barcelona y nos dijo a mí y a otros compañeros que viajemos a Ecuador para probar suerte en Barcelona. De los seis que fuimos solo un amigo, Amador Rodríguez y yo, nos quedamos”.

De su paso por Barcelona, el exjugador colombiano afirmó que le tocó varias veces hacer fútbol frente al equipo principal del Ídolo, donde conoció a varias figuras de la época. “Los viernes tocaba hacer fútbol y siempre jugábamos con los de primera. De los nombres que más recuerdo son el de Hólger y Lupo Quiñónez y el fallecido Jimmy Izquierdo”.

Cuero afirmó haber estado casi un año en el equipo de reservas, pero que finalmente se regresó a Cali por falta de espacio en el primer equipo.

“Era muy duro para mi compañero y para mí, porque nos aceptaron quedarnos, pero nunca firmamos un contrato. Nuestros padres nos enviaban dinero para el arriendo y la comida. Nos quedamos varios meses, porque teníamos la ilusión de jugar profesionalmente, pero no se pudo”.

A su regreso a Colombia, Cuero comentó que se unió a la sub-23 del América de Cali, pero que una lesión en su rodilla terminó con su sueño. “Yo jugaba como extremo por derecha y en un partido de preparación un defensa me entró muy fuerte y me rompí los ligamentos de la rodilla derecha. El club me pagó la operación, pero ya no volví a jugar”.

El exjugador canario afirmó que espera pronto visitar Guayaquil, pues dice que es una ciudad a la que le guarda mucho cariño. “Yo viví cerca del Malecón y siempre, después de cada entrenamiento, me iba a sentar por horas ahí, para ver el río y relajarme. Además, quiero volver a probar el encebollado (risas)”.

Sobre el elenco sub-20 de Ecuador, Cuero espera que en el duelo ante Uruguay, que se disputaba el sábado 28 de enero, desde las 18:30, “se pueda sacudir”. “Lo veo apagado al equipo, como que algo le falta. Hay buenos jugadores, pero les está costando mucho. Yo voy a estar apoyándolos como un ecuatoriano más”.