Guillermo Almada hubiera mantenido a Beder Caicedo en Barcelona

Guillermo Almada no vive alejado de la realidad de Barcelona, es que resulta complejo después de lo vivido en Ecuador, que el uruguayo no esté pendiente de lo que pasa en el conjunto amarillo, con el que logró el cetro nacional en el 2016.

En cuanto a la actual plantilla del elenco amarillo, Almada confesó que si él hubiese continuado al frente del equipo, nunca hubiera permitido que Beder Caicedo se vaya a Independiente del Valle, esto pese a resaltar las condiciones de Bryan Rivera.

“(Bryan) Rivera es un jugador que a mí me gustaba mucho, le hice seguimiento y tenía muy buenas características para jugar en un equipo grande. En aquel momento estábamos en la duda por si Mario Pineida se iba, porque estaba pidiendo salida del club en ese momento y debíamos buscar un lateral”, inició Guillermo Almada en diálogo con radio Huancavilca.

“Lo quiero aclarar, yo de ninguna manera lo hubiera dejado ir a Beder Caicedo si hubiera estado como DT de BSC. Beder Caicedo fue un puntal en la Copa Libertadores 2017, tuvo un gran nivel porque Mario estuvo mucho tiempo lesionado y Beder mostró un grandísimo nivel en la mayoría de partidos y contra los brasileños, que no es sencillo”, recalcó.

“Liga de Quito lo buscó mucho tiempo a (Mario) Pineida y lo terminamos convenciendo de que se quede. No me cabe duda de que Rivera tiene grandes condiciones. No conozco el día a día pero uno, como entrenador, tiene que aportar en la formación y en el crecimiento de los futbolistas. El técnico se tiene que sentir que aporta en la formación”, agregó el estratega que llevó a Barcelona a semifinales de la Copa Libertadores en 2017, después de 19 años.

“No estoy cuestionando a Bustos, simplemente estoy diciendo lo que nosotros hacemos, hacemos pedagogía muchas veces o docencia con los futbolistas, les enseñamos a utilizar su pierna inhábil y cosas que se tienen que aprender en inferiores”, complementó, esperando que el actual timonel de los Toreros logre explotar todo el potencial de Rivera.