Guillermo Almada: “Ecuador estará en la cancha ante Real Madrid”

Guillermo Almada, entrenador del Pachuca FC de México, tiene una cita con la historia: enfrenta al Real Madrid en la final de la Copa Intercontinental.

Por ello, el entrenador uruguayo, ex-DT de Barcelona, habló desde Doha, Catar, con EXPRESO acerca de este encuentro que atraerá la atención mundial. Además conversamos sobre el accionar de los jugadores ecuatorianos que tiene bajo su mando, el zaguero Andrés Micolta y el ofensivo Ángel Mena.

-Será una final increíble. ¿Alguna vez lo soñó?

-Lo primero que pensábamos era sortear al campeón de América, Botafogo. Nos focalizamos en eso, hicimos un estudio grande de su propuesta, porque nos quintuplican en el presupuesto y en la cantidad de jugadores. Jugamos un gran partido, los superamos en todos los sectores. La FIFA escribió un artículo de cómo jugó Pachuca ese día y habla prácticamente de la perfección en el fútbol.

-¿Qué puede pasar con el Real Madrid?

-Tenemos las mismas aspiraciones deportivas que ellos, sabiendo que tienen una plantilla que es muy superior a la nuestra en presupuesto y en calidad. Pero como siempre les digo a los jugadores: en el fútbol lo que importa adentro de la cancha son las condiciones, el espíritu colectivo y el funcionamiento colectivo. Así que vamos a ir a jugar la final contra la marca futbolística más registrada que hay en el mundo, pero con las mismas aspiraciones de poder ganar, como lo intentamos siempre.

Lo único que nos debe dejar conforme es seguir jugando con esa valentía que hemos tenido hasta ahora, a pesar de nuestra juventud, con un promedio de edad muy bajo. Sin embargo, tenemos acá a (Gustavo) Cabral, con 39 años, y a (Salomón) Rondón, con 35.

Andrés Micolta figura en la zaga del Pachuca. efe

-Pachuca no es solo México, es Uruguay y Ecuador.

-La realidad es que es así porque lo siento, porque nos profesan, nos transmiten mucho cariño. En Uruguay nacimos y trabajamos mucho tiempo y mucha gente nos hace llegar mensajes para transmitirnos el cariño aquí. Lo mismo en Ecuador, lo siento como parte de mi tierra también y permanentemente nos están profesando el cariño. Aparte tenemos dos jugadores ecuatorianos, cosa que es importante.

-¿Siente el apoyo ecuatoriano?

-Al hotel de Doha han venido muchos ecuatorianos a saludarnos, apoyarnos, como si fuéramos un ecuatoriano más.

-¿Cómo calificaría la evolución futbolística de Andrés Micolta y su contribución?

-Andrés cuando llegó al club hizo una pretemporada bárbara. Trabajamos muchísimo con él para mejorarle sus actuaciones deportivas. Mejoramos su intensidad, su foco atencional. A esto le sumas algunas decisiones individuales que tenía que mejorar. Cuando salimos campeones de la Concacaf Champions, él fue un puntal y fue un gran futbolista y tuvo un gran rendimiento. Hubo alguna oferta del exterior de México por él.

Guillermo Almada DT del Pachuca que enfrenta al Real Madrid. EFE

-Andrés recuperó ritmo luego de la lesión.

-Cuando se reincorporó, se lesionó. Ahí se perdió medio campeonato. Volvió con algún partido y se volvió a lesionar. Y prácticamente se le fue el campeonato mexicano, teniendo poca participación. Ahora pudimos darle unos días de descanso. Después hicimos un reacondicionamiento de 10 días con doble horario. Él lo pudo hacer y retomó el nivel que había tenido en la Concachampions y terminó siendo de los mejores. Ha sido espectacular su rendimiento, tanto con Botafogo como con Al-Ali.

Él fue un bastión y esperemos que siga haciéndolo de esa forma ahora con el Real Madrid. Sabemos que va a ser difícil. Ha tenido una actuación espectacular, cosa que nos alegra muchísimo, porque es una gran persona.

-Y Ángel Mena, desde la mitad del 2024.

-Generalmente, cuando nosotros incorporamos un jugador, le cuesta seis meses adaptarse porque nosotros jugamos con mucha intensidad, y prepararse no es fácil. Mena también fue a la selección. No hizo pretemporada. Se lesionó, pero tiene mucha clase. Angelito es un jugador distinto, de los que no abundan. Y bueno, ahora después de esa lesión que tuvo le ha costado un poco la adaptación, vuelvo a insistir, a esa intensidad que nosotros proponemos. Está retomando su nivel y ha sido un cambio importante para nosotros.

Ángel Mena ha estado presente en los dos partidos en Doha. EFE

-¿Qué plus le da Mena?

-Aporta a los jugadores jóvenes que tenemos, gracias a su experiencia. Tiene muchísima calidad Angelito.

-En seis meses enfrentará dos veces al Real Madrid (la otra será en el Mundial de Clubes 2025).

-Los que estamos metidos en esto del fútbol sabemos que esas condicionales se pueden dar, y uno lo toma con normalidad porque convive con futbolistas profesionales permanentemente. Es verdad, no es habitual que estando en otro continente se pueda jugar dos veces contra el Real Madrid. Siempre es una situación motivante. Siempre jugar con los mejores provoca exigirnos, prepararnos y tratar de ganar, aunque sea muy difícil.

