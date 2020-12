Grosjean: “Vi la muerte venir”

Romain Grosjean dejó finalmente este martes 1 de diciembre el hospital tras el aparatoso accidente sufrido en el Gran Premio de Fórmula 1 el fin de semana pasado en Baréin y habló por primera vez. El francés cuenta el suceso como “la experiencia más horrible” que ha vivido en su vida, algo que ahora alegra de compartir porque eso significa que ha sobrevivido.

Con buen semblante y humor -se comparó con Micky Mouse por tener las manos vendadas por las quemaduras- Grosjean transmitió grandes ganas de vivir y aceptó que sobrevivió porque “no era su hora aún” y porque Jules Bianchi todavía no lo quería con él en el ‘más allá’.

El piloto de la escudería Haas relató de forma cruda que al ver las llamas se acordó del horrible accidente de Lauda en Nürburgring de 1976 y se propuso salir de ahí lo antes posible para evitar acabar como él.

“Sin el halo, ya no estaría aquí. Creo que Jules (piloto francés fallecido en 2014) no me quería allá. Vi mi visera toda naranja, las llamas a mi alrededor y me vino a la mente el accidente de Niki Lauda, no quería terminar así. Tuve que salir por mis hijos”, dijo a la cadena francesa LCI.

“Al final, se me quemaron las manos y tengo un gran esguince, pero pensé que me había roto el pie. Tenía más miedo por mis familiares, por mis hijos en primer lugar, pero también por mi padre y mi madre, no tenía mucho miedo por mí. Creo que hay que hacer algo de trabajo psicológico porque vi a la muerte llegar”, añadió. “Fue una combinación de circunstancias en la dirección correcta. No me quejo. No era mi momento”, culminó.