Gisselle Giler se abre espacio en el arbitraje ecuatoriano

A Gisselle Giler en más de una ocasión le han propuesto incursionar en el mundo del modelaje o de participar en algún reinado de belleza, pero nada la mueve más que estar dentro de una cancha.

Gil Marín: "La idea es contratar un mediocampista" Leer más

La ambateña, de 26 años y de 1,71 metros de estatura, es árbitra de profesión. Afirma que no quiere ser encasillada como la réferi más guapa del país, sino ser reconocida como la mejor en su profesión.

“Para ser árbitro se necesita tener mucha actitud y ser perseverante. Es un camino largo y difícil el que se debe recorrer, pero creo que voy por la línea correcta”, le dijo Gisselle a EXPRESO, quien el año pasado recibió la escarapela FIFA.

Es por ello que la sonrisa con la que aparece en varias fotografías, que tiene colgadas en sus redes sociales, desaparece cuando le toca estar dentro de una cancha de fútbol.

“Cuando me toca pitar debo marcar distancias. Me ha tocado casos de jugadores que buscan hacerme reír con algún comentario o piropo, pero los freno a raya con la seriedad. Por eso que hasta ‘creída’ me han dicho (risas)”.

Milan confirma el fichaje de Musah hasta 2028 Leer más

Además, la ambateña reveló que hay algunos futbolistas (no dio nombres) que se pasan de ‘guapos’, al enviarle mensajes o solicitudes de amistad a sus redes sociales. “Me ha tocado que después de algún partido me llegan peticiones de amistad de jugadores que vi el mismo día en la cancha... A nadie le presto atención, ya que trato de llevar una vida reservada”.

Pero no solo halagos son los que ha recibido cuando está realizando su trabajo, sino también comentarios machistas. “Me han dicho de todo, desde ‘anda a lavar platos’ o ‘que me vaya a la cocina’, pero nada de esto me detiene”.

La réferi reveló que esa actitud de seguir enfocada en su carrera, sin prestarle atención a las críticas, la tomó como ejemplo de otras réferis nacionales como Rosita Canales (fallecida), María Cornejo y Mónica Amboya, quien se encuentra en el Mundial femenino que se disputa en Australia y Nueva Zelanda.

“Las tres me han inspirado de alguna manera. Rosita siempre decía que las mujeres podemos sobresalir en el arbitraje como cualquier otra persona; María, medía apenas un metro sesenta, pero tenía un carácter inclaudicable y Mónica ha llegado muy lejos”.

Lewandowski: "En Barcelona he descubierto una nueva forma de vivir" Leer más

Gisselle destacó que por ahora le toca pitar partidos de los campeonatos que organiza la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y que en un futuro apunta a estar en los de la LigaPro.

“Aún me queda mucho por recorrer, pero en unos cinco años espero vivir la emoción de dirigir un Clásico del Astillero, un Liga de Quito versus Barcelona o un Macará versus Técnico Universitario”, finalizó.