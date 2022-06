Para Giovanny Espinoza, exzaguero de la Tricolor, es normal que los duelos amistosos sean utilizados para que los directores técnicos prueben distintos sistemas y alineaciones. La Sombra aseguró que no hay de qué alarmarse, ni preocuparse, pues siente que pronto el estratega Gustavo Alfaro encontrará al equipo titular con el que se disputará el Mundial de Qatar.

¿Le preocupa que a cinco meses del Mundial no haya un equipo definido?

Para nada. Estos duelos amistosos son para eso: para probar jugadores, alineaciones, sistemas... Creo que la selección actual está integrada por muy buenos jugadores y es importante hacer las pruebas necesarias para llegar bien a la competencia mundial.

¿De los dos amistosos disputados hasta ahora, con cuál se queda?

La verdad que me han gustado los dos partidos que ha hecho Ecuador. El primero fue ante Nigeria, una selección muy fuerte, rápida y respondimos bien. La segunda, ante México, tuvimos mayor ímpetu y presión en la parte alta. Pero si me toca elegir una, me quedo con el duelo que se hizo ante los mexicanos.

¿El último partido le hizo recordar algún otro momento de la Tri?

El dinamismo que hubo ante México me hizo trasladar al Mundial de Alemania 2006. En ese torneo fuimos una selección muy ordenada, que pasaba con rapidez de la defensa al ataque.

¿Qué cree que le falta a esta selección para estar al 100 %?

Creo que falta poco, vamos por buen camino para llegar a ese equipo ideal, pero creo que falta mejorar más en el trabajo colectivo y en la contundencia ante el arco, pues es algo que nos ha venido pesando no solo ahora, sino también en las eliminatorias.

A nivel defensivo ¿cómo ve a la selección nacional?

Me gusta mucho el trabajo que hacen en el centro de la zaga Piero Hincapié, Félix Torres, Robert Arboleda y Xavier Arreaga; y por los costados es notable el crecimiento de Ángelo Preciado y Pervis Estupiñán. Pese a que muchos de ellos son jóvenes, la trayectoria que tienen a nivel internacional les permite realizar muy buenas actuaciones. Con ellos está bien cubierta la zaga de Ecuador.

¿Considera que este grupo hará una buena participación en Qatar?

Sin duda, le tengo mucha confianza a este grupo. Estamos viendo una muy buena camada de jugadores que desde muy chicos han dado un paso importante en clubes de Europa y otros continentes. Espero que ellos puedan superar lo que se hizo en Alemania, donde llegamos hasta octavos de final (la Tri de ese Mundial fue eliminada por Inglaterra).