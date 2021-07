Solo los más fuertes pasaron la prueba del Tour de Francia

Un exigente reto en la montaña seleccionó a quienes pelearán hasta la meta final en París por el podio del Tour de Francia. El Mont Ventoux dejó en el camino a varios ciclistas que hasta ayer les habían seguido el paso a Tadej Pogacar, Richard Carapaz y Rigoberto Urán, quienes dejaron claro que son los más fuertes de la afamada competencia gala.

Richie, con el gran apoyo del Ineos Grenadiers, marcó el ritmo del pelotón principal y fue reduciendo el número de pedalistas. Demostró su experiencia en el ascenso para dar el salto al cuarto lugar, a tan solo un segundo del podio.

Sobre lo vivido en la mítica ‘montaña calva’, comentó que “al toro hay que tomarle por los cuernos” y agradeció el esfuerzo de sus compañeros. Carapaz llegó a la meta junto a Pogacar, quien tuvo su primer episodio de debilidad en la montaña, y con Urán.

“Queríamos ejercer algo de presión y logramos dejar caer a algunos de los rivales que estaban peleando en la clasificación general. El equipo volvió a estar increíble y Carapaz muy fuerte en el final”, destacó Gabriel Rasch, director del Ineos.

Al toro por los cuernos 🤘🏾 2x Mont Ventoux, brilliant @ineosgrenadiers 🤩 💪🏾💪🏾💪🏾 📸 @bettiniphoto pic.twitter.com/ixiOFuzK5u — Richard Carapaz M (@RichardCarapazM) July 7, 2021

Para Santiago Rosero, entrenador de la selección ecuatoriana de ciclismo, Richie y su equipo están enfocados en llegar al podio del Tour, algo que sería histórico, ya que es el logro que le falta al ciclista ecuatoriano tras la corona del Giro de Italia, en 2019, y el vicecampeonato de la Vuelta a España, el año pasado.

“Un podio en el Tour, la carrera más importante a nivel mundial, no lo consiguen todos. Richard está muy fuerte y puede lograrlo”, resaltó Rosero.

El especialista señaló que Pogacar es el favorito al título, por los más de cinco minutos de ventaja sobre sus escoltas, pero “en ciclismo todo puede pasar. Una caída o una descompensación puede cambiarlo todo en la general”.

🏆 Clasificación tras la Etapa 11 🏆 #TDF2021 pic.twitter.com/a7Re1wEodU — Tour de France ES (@letour_es) July 7, 2021

Y Pogacar lo tiene claro tras no lograr responder al ataque de Jonas Vingegaard, ahora tercero en la clasificación, pero al que al final lo alcanzaron con Carapaz y Urán.

“No he podido seguirle, me ha fundido. He tratado de llegar lo antes posible a la cima y descender. Al final, he salvado los muebles, pero ha sido una jornada muy dura”, confesó el dueño del maillot amarillo.