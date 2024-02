Francisco Toasa quiere ser el primer arquero tricolor en la MLS

Con apenas 13 años, Francisco Toasa se abre espacio en el fútbol de Estados Unidos. El joven arquero tricolor ha demostrado su nivel hasta llegar a formar parte de los torneos de la MLS Next.

Su afición al arco nació gracias a su padre, José Toasa, quien se desempeñaba en esa posición en torneos amateur. “Yo iba a sus partidos y me gustó verlo como arquero. Ahí empezó mi camino en el fútbol. Empecé en una liga local, salimos campeones. Di el salto a un club que es el escalón final a la MLS, llegamos a los regionales donde están los mejores equipos. Encontré un club de la MLS Next, fui a los entrenamientos y me aceptaron”, detalló Pancho, quien milita en el Achilles Football Club de Washington.

Confesó que su mayor sueño es ser parte de la Tricolor y espera tener su primera oportunidad en el combinado sub-15. “Espero tener esa oportunidad, que sea el primer paso para en el futuro ser parte de la selección mayor. También quiero ser el primer arquero ecuatoriano en la MLS”, señaló.

A mediados de 2024 tiene previsto visitar el país para estar con sus familiares y aprovechar para tener la oportunidad de entrenar en equipos locales y espera conseguir un primer contacto con los encargados de la Tri sub-15.

Tiene como referente en el arco a Keylor Navas (Costa Rica) y de los goleros nacionales destacó a Alexander Domínguez, de quien dijo “me gusta su forma de jugar, es un líder, habla con fuerza con el equipo”.

