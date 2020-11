Francisco Egas: "El problema es que El Nacional, todas las semanas, pretende arreglar sus líos con fotos de cheques"

Francisco Egas habló de la sanción a El Nacional y aclaró que no fue por la deuda con FEF.

El presidente del la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Francisco Egas, fue nombrado por la titular de El Nacional, Lucía Vallecilla, tras recibir al suspensión para el juego contra Guayaquil City. EXPRESO se contactó con él y este explicó, no solo la sanción, sino la situación del club militar y sus deudas.

"Búsquele que le ayude el Loor pues o el Estrada que son sus amigos, algo que me dejó exhausta y atónita", fue lo que recibió Vallecilla de respuesta por parte de Egas cuando le habló de una prórroga para la deuda. El presidente de FEF no desmintió ni confirmó estas palabras literales, pero sí dio su versión del caso.

"El Nacional mantiene una deuda con el IESS, que en una administración pasada, fue garantizada por la FEF. Hace tres semanas, el IESS debitó de cuentas de la FEF casi 80 mil dólares incluso de una cuenta FIFA que no se puede topar, causándonos un enorme perjuicio", comenzó explicando Egas.

Acerca de la frase sobre sus amigos, Egas respondió. "Yo lo que le mencione a la Dra. es que la FEF no es prestamista de nadie, que ese dinero es de todo el fútbol ecuatoriano y que no podemos dejar las enormes responsabilidades que tenemos con todos los actores, por la irresponsabilidad de un club. Que ella debe tener otros amigos que le puedan seguir prestando dinero pero que la FEF no podía hacerlo. Hace un par de semanas, LigaPro que también esta en deuda con todos sus clubes le hizo un préstamo. Tuvo tres semanas para encontrar solución.", agregó.

Sobre si tuvo algo que ver con la decisión de América, por su relación con el dueño, según Vallecilla, Egas fue contundente. "Yo no tengo nada que ver en eso, yo administro la FEF y su reglamento y le puedo dar fe de que a las 18h00, El Nacional no entregó ningún instrumento de pago al América ni un convenio que certificara algún nuevo arreglo de la mencionada deuda".

Egas aclaró que la sanción que recayó ante El Nacional solo corresponde a la deuda con América, ya que el saldo pendiente con FEF, sí se canceló por un adelanto de GolTV al cuadro capitalino. Y que de FEF sí los han ayudado, a pesar de su realidad.

"Debe al América desde inicio de año, al IESS desde marzo, y ¿hablamos de mala fe cuando no se le sigue entregando plazos? Por favor. Ha tenido una infinidad de oportunidades para arreglar estos problemas justamente por la buena fe que se le ha tenido, a pesar de todo. El problema es que Nacional todas las semanas pretende arreglar sus líos con cheques o fotos de cheques cuando el reglamento dice otra cosa", sentenció Egas.