Francisco Egas: "El perdedor será Barcelona y su afición"

La ausencia de Barcelona en la Supercopa Ecuador 2021 ha creado todo un lío. Esto, debido a que el club canario se ha opuesto a participar en este torneo que organiza la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), debido a que uno de sus auspiciantes principales (GolTv) se lo habría impedido.

Ante esta negativa, el titular de la FEF, Francisco Egas, lamentó la decisión del Ídolo y su poca autonomía, para asistir al evento.

"Invitamos a la compañía operadora (GolTv) a ofertar por el torneo. Nos dijo mis equipos no pueden participar en el torneo. Los clubes deben tener más autonomía. Los equipos tienen obligación de participar, está en estatuto y reglamento. Polarizarnos no suma, el perdedor será Barcelona y su afición. Sus razones de no jugar no las compartimos. Nuestra intención es que en adelante la Supercopa se juegue con cuatro equipos", afirmó Egas, en una entrevista con radio La Red de Quito.

Torneo "amistoso y oficial"

El directivo explicó que este torneo es amistoso, pero oficial a la vez, y que la intención del mismo es generar recursos para la FEF y clubes que no tuvieron taquilla, el año pasado, producto de la pandemia.

“La idea de la Supercopa nace de mantener un torneo y querer empezar a instituir una competencia más. Buscamos más atención y recursos. Fue un año atípico sin Copa Ecuador, tenía que ser invitacional".

Tras la negativa de Barcelona, la FEF invitaría a 9 de Octubre, elenco que se sumaría a Liga de Quito, Independiente del Valle y Emelec.