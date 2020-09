Fernando 'El Niño' Torres vuelve al Atlético como entrenador

El exdelantero internacional español Fernando Torres, retirado del fútbol en activo hace un año, volverá al Atlético de Madrid esta temporada para realizar las prácticas del curso de entrenador en el cadete A rojiblanco.

Torres, que ya se ha vestido con la equipación del cuerpo técnico rojiblanco, según se pudo ver en una imagen que circula en redes sociales junto al preparador de porteros de la cantera rojiblanca, Ricky Alonso, formará parte del cuerpo técnico del cadete A, según confirmaron fuentes del club.

El 'Niño', que estrenó la semana pasada un documental sobre su carrera en la plataforma de vídeo Amazon Prime Now, ya reconoció en la presentación del filme que estaba realizando el curso de entrenador, así como otras formaciones de gestión y dirección deportiva para preparar su futuro y no ocultó que le gustaría que estuviera ligado al Atlético de Madrid.

➡️ Fernando @Torres formará parte del Cuerpo Técnico del CADETE A de @RickyAlonso1992 mientras termina de sacarte el Curso de Entrenador.

"Volveré al sitio donde pueda a ayudar más al Atleti, no para mí, yo tengo todo lo que el fútbol me ha podido dar. Ahora necesito encontrar el lugar que me permita ayudar más al Atlético. No sé cuál es el puesto, si existe, si voy a tener la oportunidad de tenerlo en el futuro. Espero estar preparado", señaló hace una semana.

Fernando Torres regresa así a la entidad en la que se formó como futbolista y de cuyo primer equipo formó parte en dos etapas (2001-2007 y 2015-2018) en las que jugó 404 partidos y marcó 129 goles.

Además, también jugó en el Liverpool y el Chelsea ingleses, el Milan italiano y el Sagan Tosu japonés, en el que se retiró hace un año. Es campeón del mundo (2010) y doble campeón de Europa (2008 y 2012) con la selección española.