Felipe Caicedo envía un mensaje a la dirigencia de Barcelona

Felipe Caicedo acapara la atención del público. El delantero ecuatoriano, figura polémica y admirada, ha reavivado las redes sociales con una publicaciones junto a su esposa, María García.

En las imágenes, Caicedo se muestra relajado en Medio Oriente, luciendo un look renovado que incluye su cabello teñido y una pose desafiante sin camiseta. Estas fotografías han provocado una ola de comentarios y piropos de sus seguidoras, quienes no han escatimado en elogios. Su esposa luce un traje de baño.

Causan sensación con sus fotos

Sin embargo, su actividad en redes no se limita a esto. El exjugador, actualmente sin equipo, ha reafirmado su inquebrantable lealtad al Barcelona, el club de sus amores. Durante el Clásico del Astillero, no dudó en expresar su felicidad por el triunfo de su equipo y, especialmente, por su amigo Segundo Castillo, quien estaba en el banquillo amarillo. "Estoy contento por el triunfo de Barcelona y también por Segundo Castillo. Se merece que le den confianza a largo plazo y no solo 1-2 partidos", escribió Caicedo en sus redes sociales, demostrando su apoyo tanto al club como a sus amistades.

Felipe Caicedo, ya sea dentro o fuera del campo, siempre es noticia. Su estilo y pasión por el fútbol lo consolidan como una figura emblemática del deporte ecuatoriano. Más allá de los goles y títulos, Caicedo es un personaje que suscita opiniones y debates, y siempre tiene algo que decir.

Hinchas le piden que pida permiso

Entre los comentarios que sus seguidores han compartido, destacan: @JulioBarriga: "Disfrute y póngase a punto para que sea el delantero del Idolo @BarcelonaSC en el Centenario".

@mic4166: Felipao te necesitamos en el ídolo del astillero vente al barce.. abrazo y bendiciones a tu familia crack".

@djyoyonyc: Felipao te vas a morir sin jugar en el ídolo quiero verte con esa camisa, porfavor pide permiso para jugar en el ídolo".

