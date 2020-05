FEF: Alfaro Moreno decide mantenerse al margen de la polémica

Mucha polémica ha generado la situación actual en la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), desde la incertidumbre por lo que ocurrirá con su presidencia hasta las recientes declaraciones de Antonio Valencia sobre la posible permanencia de Francisco Egas al frente del ente deportivo.

El presidente de Barcelona, Carlos Alfaro Moreno, indicó que, aunque ha estado envuelto en algunos de esos intercambios de opiniones, se sintió "sorprendido" por las palabras del Toño, que se hicieron públicas el domingo 10 de mayo de 2020, en las que criticaba a Egas.

"Escuché las declaraciones de Valencia, sí me sorprendí. Pero no tengo ningún comentario, no me corresponde y no debo meterme", indicó Alfaro Moreno en declaraciones a una emisora de radio local.

Y es que, aunque recordó que algunas de sus discusiones por redes sociales han sido con el directivo de Liga de Quito Esteban Paz, el presidente torero indicó que prefiere mantenerse al margen de la polémica en la FEF. "La Federación no es un tema en el que debamos meternos", agregó.

"A Esteban Paz le gusta twittear", indicó Alfaro Moreno sobre el intercambio de palabras que mantuvo con el directivo albo, aunque "son posturas hasta ahí con respeto". De todas formas, subrayó en que Barcelona no está en ningún bando de la FEF.

"Yo no bajo del barco ni a Egas, ni a Estrada ni a Deller. Siempre estamos abiertos al diálogo, sea quien sea el presidente de la FEF", finalizó el directivo torero.