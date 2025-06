Fati Vásquez desmiente a Lamine Yamal y confirma romance en Italia

Aunque Lamine Yamal negó la relación, la modelo lo acusó de mentir y afirmó que no busca fama con este escándalo

El escándalo del verano europeo acapara titulares con dos nombres propios: Fati Vásquez y Lamine Yamal. La modelo e influencer, conocida por su contenido en OnlyFans, ha roto el silencio para desmentir al joven delantero del FC Barcelona, asegurando que sí mantuvieron un romance durante sus recientes vacaciones.

El romance secreto de Lamine Yamal y Fati Vásquez en Italia



La polémica se encendió cuando la revista Lectura difundió imágenes de Vásquez y Yamal disfrutando de las playas de Sicilia, Italia. Las fotografías los muestran juntos tomando el sol, paseando en moto acuática por la isla de Pantelleria y compartiendo lujos a bordo de yates, en piscinas exclusivas e incluso en un paseo en helicóptero.

Tanto Yamal como Vásquez publicaron imágenes en sus redes sociales desde los mismos paradisíacos paisajes, lo que rápidamente encendió los rumores de un posible vínculo amoroso.

Lamine y Vázquez pasaron las vacaciones juntos en las playas de Sicilia, Italia. Lectura

La negación de Yamal y la dura respuesta de Vásquez

Sin embargo, el jugador decidió cortar de raíz las especulaciones con un contundente mensaje en su cuenta de Instagram: "Soltero y feliz, ¡esto es Brasil!", acompañado de imágenes desde el país sudamericano junto a Neymar, con quien también compartió unos días de descanso. Esta declaración oficial de Lamine Yamal buscaba zanjar el tema.

Pero la modelo no tardó en responder. En declaraciones al medio Pronto, fue clara y directa: "Me parece muy feo que él lo haya negado. No tengo nada que ocultar. El primero que mintió fue él".

Además, Fati Vásquez rechazó enérgicamente las acusaciones de que buscaba fama o protagonismo a través de su relación con el delantero blaugrana. "No me hace falta ningún hombre, por mucho dinero que tenga, para poderme ir de vacaciones", sentenció, defendiendo su independencia.

La polémica por la diferencia de edad

Uno de los aspectos más comentados y criticados en este romance entre Fati Vásquez y Lamine Yamal ha sido la diferencia de edad entre ambos: Yamal tiene 17 años, mientras que Vásquez tiene 30.

Ante las críticas, la influencer fue categórica: "No he hecho nada ilegal. En España, desde los 16 años uno puede hacer lo que quiera". La declaración busca disipar cualquier implicación legal, aunque el debate moral sigue abierto en redes y medios.

