El fantasma del boicot amenaza al tenis

La hipotética realización del Abierto de Estados Unidos en su fecha original (del 31 de agosto al 13 de septiembre) fue uno de los temas que más polémica generó durante la reunión virtual que mantuvieron unos 400 tenistas y las autoridades de los distintos organismos del circuito profesional, incluido el presidente de la ATP, el italiano Andrea Gaudenzi, con la finalidad de acercar posiciones para impulsar el regreso del tour, en medio de la pandemia del coronavirus.

El torneo del Grand Slam se jugaría sin clasificación para el cuadro principal (qualy), disminuyendo el número de competidores en dobles, recorte de premios y otras limitaciones como parte del protocolo sanitario.

Tampoco se jugarían challengers, futures y torneos menores en lo que resta del año.

El panorama, que deberá tener su veredicto final en las próximas horas, abre la posibilidad de un boicot de algunos tenistas que no están de acuerdo en arriesgar su salud en una de las ciudades más afectadas por la pandemia.

O vuelve el circuito completo como está establecido, incluyendo los challengers y todos los torneos, o esperamos un poco más a que esta pandemia tenga solución. Todos estamos perjudicados en lo económico, pero el tenis debe volver completo y no por partes. Fabricio Valdivieso, organizador de torneos.

TAMBIÉN NOS AFECTA

Ecuador no es ajeno a esta situación. Luis Adrián Morejón y Fabricio Valdivieso, organizadores de torneos, le dieron sus puntos de vista a EXPRESO, al igual que el tenista Cayetano March, quien está en España.

“Definitivamente podría haber un boicot, porque jugar el Us Open y dejar afuera a una gran cantidad de tenistas toca muchas cosas, por ejemplo, el ranking mundial. Tendrían que jugar, pero no dar puntos para la clasificación, porque si no se pueden disputar el resto de torneos que también dan puntos, habrá jugadores que durante el Abierto no clasifiquen y prefieran ir a Challengers en Europa o en otras partes del mudo, ellos no tendrían opción, se quedarían sin posibilidad de sumar”, dijo Valdivieso.

Morejón es más cauto respecto a los pasos a seguir. “Es difícil saber qué medida podemos tomar. Tenemos que esperar qué decide la ATP respecto a la organización de torneos. Cuando el organismo superior se pronuncie de forma oficial, tendremos que ver qué podemos hacer”.

La misma posición adopta Roberto Quiroz, integrante del equipo ecuatoriano de Copa Davis, quien espera el pronunciamiento oficial de la ATP antes de dar su opinión.

El Challenger de Guayaquil está programado para octubre, pero en este momento es complicado para nosotros, porque hay mucha incertidumbre. Lamentablemente el tema económico juega un papel importante y la publicidad es difícil de conseguir. Luis Adrián Morejón, organizador de torneos.

March, quien no pudo regresar al país luego de la serie ante Japón, considera que disputar el Us Open sin qualy y con menos doblistas “es cerrarle las puertas a muchos tenistas”, de la misma forma en que no organizar los challengers “es injusto”, porque quienes se queden sin actividad no podrán sumar puntos en la clasificación, eso sin contar con el perjuicio deportivo que se les ocasionaría al ser marginados, mientras solo unos cuantos se moverían.

El tenis es una de las disciplinas que más expone a quienes lo practican, ya que el circuito mundial obliga a los deportistas a viajar constantemente. Nueva York es una de las ciudades más castigadas por la pandemia y el temor de visitarla es general.

Por ahora, la reunión de la ATP no tuvo entre sus asistentes a figuras de la talla de Roger Federer y Rafael Nadal, cuyas opiniones podrían inclinar la balanza.

En todo caso, pronto se sabrá si este deporte vuelve a la actividad con un Grande y, de ser así, con qué reglas de juego.