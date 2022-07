Facundo Martínez cumple con su temporada número 14 en Universidad Católica, equipo del que se ha convertido en símbolo.

El volante argentino naturalizado ecuatoriano, de 37 años, fue pieza clave para el ascenso a la Serie A, en 2012, y las clasificaciones a Copa Sudamericana y Libertadores. Tiene como pendiente sumar la primera estrella para el Trencito, que espera conseguirla este año.

Su amor por el conjunto santo se refleja en que además de ser el capitán del equipo, se preocupa de los jugadores de las categorías formativas, a los que aconseja y regala zapatos. Se está preparando para ser director técnico y espera en el futuro estar en el banquillo de Universidad Católica.

- En el fútbol actual se ha perdido el llamado amor por la camiseta y pocos jugadores permanecen varias temporadas en un equipo. ¿Cuál es el secreto para estar 14 años en el Trencito?

- Es un sentimiento muy grande que tengo con el club, al igual que mi familia. Mi esposa e hijas son hinchas de la Católica. Tanto la dirigencia como los cuerpos técnicos han confiado en mí, soy muy agradecido con ellos. Nunca se me fue la cabeza pensando que quería estar en otro lado. Todos los años hago un análisis, se acercan propuestas, pero no me ciega el jugar en un club grande de Ecuador y ser uno más. Quiero seguir creciendo con la Católica, el sueño es que esta institución sea campeón por primera vez.

- ¿La estrella es la tarea pendiente?

- Sí, es por lo que trabajamos año tras año. Esta temporada estamos haciendo un gran torneo, siendo competitivos, creemos que este puede ser el año. En la primera etapa rematamos muy bien, nos pasó factura los primeros diez partidos, que al tener competencia internacional no se podía repetir una formación. También que empezamos una etapa de transición por la salida de gente muy importante que estuvo muchos años en el equipo.

- ¿Entre los jugadores que dejaron el club está Hernán Galíndez. ¿Será especial enfrentarlo?

- A Hernán lo conozco muy bien, compartimos mucho tiempo en Católica. Ahora será raro verlo con otra camiseta en el país. Deseo que le vaya muy bien en Aucas, que logre ese sueño de llegar a la Copa del Mundo. Pero cuando nos enfrentemos, esperemos que Católica salga vencedor.

- ¿Cuál es la clave para tener una carrera tan exitosa por tantos años?

-A medida que uno va creciendo, debe entrenarse más, cuidarse más, descansar de mejor manera. Son las bases para alargar la carrera.

- ¿Qué artículos guarda como tesoros?

-Tengo una colección de camisetas de Católica desde 2009, que llegué al club, y también de años anteriores que me regalaron. Son más de 60. Las de participaciones en la Copa Libertadores y Sudamericana, y las de los ascensos son especiales.

- ¿Le interesaría ser director técnico en el futuro?

- Me apasiona mucho el fútbol y espero seguir vinculado por mucho tiempo, para eso me estoy preparando. Será un reto que no es fácil. Uno ve lo que sufren los técnicos, es una profesión muy solitaria. Vas creciendo y entiendes más a los cuerpos técnicos, voy aprendiendo de ellos también.

- ¿Entrenadores que han marcado su carrera?

- Jorge Célico y Santiago Escobar, sobre todo en la parte humana. Son con los que más tiempo estuve.

- ¿Llegar a defender a la Tricolor es otro pendiente?

- Fue un anhelo durante mucho tiempo. Ahora es más complicado, en mi puesto hay grandes realidades que van a estar por mucho tiempo en la selección como Moisés Caicedo, José Cifuentes, Alan Franco, Carlos Gruezo.

- ¿Qué representa Ecuador en su vida?

- Mi casa. Gran parte de mi vida la he pasado aquí. Mis hijas son ecuatorianas. Es un lugar donde me siento a gusto. Cuando voy a visitar a mi familia en Argentina, a los pocos días quiero regresar al país.

- ¿Qué comida típica te sorprendió y cuál es tu favorita?

- El cuy me sorprendió, también el caldo de pata. La cantidad y diversidad de frutas fue otra cosa que me llamó la atención, cuando escuché del tomate de árbol pensé que no existía. Una fritadita o un hornado son platos que me gustan mucho.