En esta cancha, el árbitro no pita para iniciar el partido, aquí el ‘duelo’ de análisis y 'joda' arranca con un campanazo de Ufredo Borbor.

Nunca antes once periodistas formaron un equipo para informar y entretener todas las noches a los ecuatorianos en diferentes partes del mundo. Son las “autoridades” o los “peso pesado” del deporte. "Esto es fútbol..."

Los miles de seguidores de este programa que lleva un año en YouTube, y que se emite en el canal Marca 90ec, se preguntaban cómo esta ‘ensalada’ de profesionales que en algún momento tuvieron diferencias o ‘pica’ (se torcían cuando se encontraban en los estadios), llegaron a sentarse en la misma mesa para comentar de fútbol y hasta bromear.

El programa es dirigido por Carlos Víctor Morales, quien propuso esta idea a dos canales de señal abierta, pero le hicieron 'el feo', ahora tres televisoras los quieren, pero ellos están felices en las redes sociales, donde son originales y sin censura.

El equipo lo integran Vito Muñoz, Pepa Borbor, Roberto Bonafont, Alfonso ‘Pocho’ Harb, Esteban Ávila, Diego Arcos, Wacho Sánchez, Esteban Dreer, Carlos Gálvez y Andrés Guschmer. Y de yapa, Nadia Manosalvas, la modelo y animadora que pone el lado tierno para calmar a estas ‘fieras’.

Roberto Bonafont, otro de los integrantes de 'Esto es fútbol'. Cortesía

Aquí la polémica es la parte esencial, claro que a veces se sacan los ‘cueros al sol’. Esa es la salsa del programa.

El espacio no es editado, ni libreteado, todo es espontáneo, sale 'crudito'. Tampoco llevan un guion, es una charla de ‘panas’ que en ciertos momentos se sale de las manos.

SON LA ESENCIA

“Aquí no tenemos invitados, no hay entrevistas, ni exclusivas, el programa lo hacemos nosotros como somos y gracias a Dios eso ha gustado a la gente”, expresa el Chino Morales al equipo de EXPRESO que estuvo en el programa del 3 de febrero.

“Espero que llegue la hora del programa, me entretiene, lo disfruto. Trato de manejar el tiempo con naturalidad, porque es una charla de amigos de barrio que hablan de todo, hasta nos olvidamos que hay cámaras. Ahora todos somos compañeros”, agrega Morales.

Vito asegura que ser parte de este 11 es algo que nunca imaginó. “Es un equipazo. Vencimos egos, protagonismo y viejas rivalidades, para transformarnos en un equipo con mucho profesionalismo y familia. Cuando José María Hermida, Greco Icaza y Jacobo León (directivos y productores de Marca 90) nos convocaron, entendimos cuál era el mensaje y qué buscaban de nosotros”.

Esteban Dreer, Vito Muñoz y Diego Arcos en Esto es fútbol. Cortesía

La Pepa, fiel a su estilo popular, jura que todos los suscriptores ven Esto es fútbol por él. Sus compañeros lo escuchan y sonríen. “La gente me quiere ver y mis compañeros lo saben”, repite Borbor entre risas.

“Vamos a los 100.000 seguidores en YouTube, pero si no me cree, vaya y pregunte, por lo menos los 90.000 siguen el programa por ver a la Pepa”, dice.

El más ‘pelado’, Carlos Gálvez, recuerda cómo se unió a esta ‘locura’: “Con todos he podido laborar. Un día el Chino Morales me habló de que había esta oportunidad, debido a que soy un poco peleón, como abogado del diablo, y me dijo que mi perfil servía. Es súper chévere el programa y tengo una relación fuerte con ellos”.

EL POETA

Para Roberto Bonafont, la risa es un premio para el alma, por eso, en medio de las discusiones que se arman en el set, los seguidores gozan, “en este tiempo que alguien se ría es un premio”, reflexiona.

Entre poesías, anécdotas, análisis táctico y su infaltable “buenas noches, mi Ecuador del alma”, el abogado Bonafont tiene sus fans que le piden saludos.

“Es una francachela intelectual, que podría ser considerada como una merienda de afroecuatorianos. Aquí me siento como si estuviera con mis amigos de siempre. A veces he sido la parte caliente de la polémica”, expresa Diego Arcos, a quien la Pepa ha bautizado como el doctor Arcos.

Carlos Gálvez, Andrés Gushmer y Esteban Dreer en uno de los programas. CorTESÍA

Wachito Sánchez y su ‘ráfaga’ de palabras a ratos se pelea con todos, pero él se siente como Pelé, Messi y Cristiano Ronaldo en una sola persona, a todos los gambetea.

“Los periodistas deportivos, en la mayoría, somos futbolistas frustrados. A veces me pongo a jugar con Esteban Dreer que es un grande y me ha tocado llevar la peor parte, porque me he caído, pero disfruto al máximo de este programa y del cariño de la gente”, dice.

Es un programa que rompe esquemas, algo que ni en las grandes transmisiones de los partidos de la Tricolor se ha podido hacer realidad.

Punto para el sonidista, quien acompaña la joda con frases grabadas de los periodistas como “bobo”, “tu papá”, “yo le hacía las alineaciones”, “me tienen hasta la güevas con Barcelona”, “puro lero, lero”, “no entienden sopladores”, “un pequeño tumbe”, entre otras.

Nadia Manosalvas y Ufredo Borbor, la pareja del humor y la buena onda del programa. Cortesía

DREER Y SU ‘TROMPABULARIO’

El exarquero de Emelec, Esteban Dreer, ha hecho su debut en el periodismo deportivo al poner su experiencia en el camerino en escena. Pero también le han hecho microvideos de las malas palabras que lanza y luego le toca disculparse.

“Todo comenzó con mi hijo Felipe, de 15 años, cuando estaba en el colegio, él lo aprendió de sus amigos, igual me pasó con mis compañeros en Cuenca y Emelec”, justifica los insultos el argentino-ecuatoriano.

“Sé todas las malas palabras, pero hay unas que son cosa seria y no puedo decirlas, como c... de su madre, con eso sé que hay pelea y jamás la diría”.

Así transcurre el programa que se alejó de lo tradicional para tener un estilo propio y ser el ‘papá’ de las plataformas digitales en el país.