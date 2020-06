Desde España afirman que Kike Saverio no seguiría en el Barcelona

Pese a que el pasado 19 de junio Kike Saverio fue convocado para un partido oficial del Barcelona de España (estuvo en la banca en el duelo de la fecha 30 de LaLiga, ante el Sevilla), la prensa de ese país ha revelado que el ecuatoriano no habría llegado a un acuerdo con el elenco culé, para la renovación de su contrato que termina el 30 de este mes.

En la cuenta de Twitter del periodista español Santi Ovalle (@santiovalle) se detalla que tanto Saverio, como Juan Brandariz, más conocido como ‘Chumi’, no continuarán en el elenco azulgrana.

“’Chumi’ y Kike Saverio no renuevan y dejarán el Barça B el 30 de junio. No estarán en el playoff de ascenso (Segunda A), Por ello ya no están en dinámica de primer equipo hace un par de días”, colgó el comunicador.

Además, en el diario español Mundo Deportivo también se ha mencionado sobre la posible no continuidad del extremo tricolor, quien con el equipo titular del Barcelona solo pudo disputar un partido amistoso el año anterior.

“Más allá del técnico, en el Barça B hay varios jugadores pendientes de renovar. En negociaciones están Lazar Carevic… Aunque, por otro lado, Kike Saverio y Juan Brandáriz ‘Chumi’ parece que se alejan del Barça ya que las negociaciones no llegan a buen puerto. Quien tampoco seguiría porque acaba contrato es Sergi Puig”, dice una parte de la nota.

De no llegar a un acuerdo hasta el 30 de este mes, Saverio quedará como jugador libre y tendría absoluta libertad para negociar con varios equipos que estarían interesados en él, como el Borussia Dortmund alemán o el Leicester inglés.