Entrenador de Bournemouth aprueba a Óscar Zambrano: "Es realmente bueno"

La época de rumores y supuestos fichajes de 2024 está en pleno proceso. Es tanto así que ya han aparecido más de un interesado para el joven jugador de Liga de Quito, Óscar Zambrano.

De manera no oficial se conoció que Bournemouth, ya habría realizado una propuesta por el ecuatoriano, correspondiente a $ 5.5 por su pase.

Debido a esto, el entrenador del equipo, Andoni Iraola contestó sobre particular sin negarlo pero tampoco afirmando la intención de fichar a Zambrano.

“Conozco al jugador, es realmente bueno para su edad, pero no puedo decir nada más. No puedo entrar en más detalles con jugadores que no son nuestros”, expresó Iraola.

Vale destacar que los otros clubes interesados por el volante albo, según la prensa internacional, son Brighton, Manchester United y Luton Town.

