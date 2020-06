Emelec reta a lo establecido y entrena

Emelec no da marcha atrás y pese a la orden emitida por algunas autoridades, ayer entrenó en el Polideportivo Samanes, amparado en lo que señala la Ley.

Emelec y Barcelona se pelean por Érika Vélez Leer más

El pasado 26 de abril el presidente Lenín Moreno delegó a los gobiernos municipales la decisión de continuar con el aislamiento o, por el contrario, cambiar a la etapa de distanciamiento social, dentro de su política para combatir el coronavirus.

Basándose en la orden presidencial, y luego de que el Municipio de Guayaquil decidiera el cambio a semáforo amarillo, la dirigencia de Emelec aprobó el regreso del equipo a los entrenamientos, siguiendo todos los pasos del protocolo de seguridad elaborado por el departamento médico, para evitar posibles contagios.

Sin embargo, Andrea Sotomayor, titular de la Secretaría del Deporte, amenazó con aplicar las sanciones contempladas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), “en virtud de las arbitrariedades y desacato a las normas establecidas por el COE Nacional”, que estableció el retorno para julio.

Actualmente la reactivación del deporte profesional se encuentra suspendida hasta segundo aviso. Tenemos un protocolo general de reactivación deportiva con cuatro ejes: el formativo, el recreativo, el profesional y el de Alto Rendimiento" Andrea Sotomayor, secretaria del deporte.

Nassib Neme, presidente del Bombillo, le indicó a EXPRESO que “un decreto presidencial está muy por encima de una resolución de un secretario en cualquier cartera de Estado” y que en este caso “la competencia corresponde a los municipios y no a la Secretaría del Deporte”. Por lo tanto, no es aplicable el supuesto incumplimiento de orden legítima de autoridad competente.

Vivimos en un Estado de derecho, y la Secretaría del Deporte no está en capacidad de suspender actividades que los municipios habilitaron, al pasar a semáforo verde o amarillo. Es una arrogación de funciones y atentado al derecho universal al trabajo Nassib Neme, presidente de Emelec.

SUSTENTO LEGAL

La abogada Belén Baquerizo da su lectura del tema. “Si el COE Nacional considera que existió un desacato, en sede administrativa debe estar tipificada esta infracción para poder aplicar una sanción, lo cual a la presente fecha no existe, por lo que sancionar administrativamente al deporte profesional por un desacato no procede. Para poder hablar de sanción debemos entablar el procedimiento administrativo correspondiente, lo cual a la presente fecha tampoco existe, por lo que no es factible hablar de una sanción por esto”.

Al ser consultada respecto a si el COE Nacional tiene la facultad legal de revocar la orden municipal anteriormente señalada, la jurista dijo que la supuesta falta cometida por el tricampeón debe ser debidamente probada. “No es de argumentar por argumentar. La motivación es el pilar fundamental de una resolución, es su escudo ante cualquier acción constitucional o legal que se quiera interponer en su contra, y que cualquier persona natural o jurídica puede hacerlo”.

En el caso de la Secretaría del Deporte, en el artículo 14 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación se señalan sus atribuciones y estas no incluyen suspender los entrenamientos del fútbol profesional en el país.

Así las cosas, mientras el técnico Ismael Rescalvo prepara a su equipo para la reanudación de las competencias oficiales, la dirigencia de Emelec afina estrategias legales para defenderse en esta otra cancha, que por ahora no parece estar bien delineada, debido a la aparente contraposición de una orden presidencial con otras entidades (COE Nacional y Secretaría del Deporte).