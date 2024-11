Emelec: Nassib Neme respondió ante un posible regreso al equipo

Neme admite que haber perdido la final en 2021, no lo ha hecho dudar de continuar en la dirigencia deportiva.

Nassib Neme, expresidente de Emelec fue preguntado sobre el momento que transcurre el club y reconoció que "está muy mal", pero también admitió desconocer el entorno al respecto de la reciente salida de José Pileggi como primer directivo, quien lo sucedió en el cargo desde la temporada 2023.

"No puedo hacer una declaración de esa naturaleza porque no estoy involucrado en el día a día del club y no sé qué está ocurriendo", respondió Neme a la prensa deportiva este viernes 15 de noviembre en las canchas de la Ciudad Deportiva Carlos Pérez Perasso, en un evento de la Junta de Beneficencia de Guayaquil.

El exdirigente confesó además que "no es nada de verdad eso" que extraoficialmente se manifestó en relación a su retorno a la institución que lideró por más de 10 años y fue partícipe de la consecución de cuatro títulos nacionales.

Nassib Neme confirmó que no volverá a Emelec

"Ya pasó mi tiempo, no puedo regresar muchas veces. Fui muy feliz en el club, son gratísimos e imborrables recuerdos, pero el tiempo pasó y ahora estoy en otra cosa", expresó Nassib.

Al ser cuestionado por el momento del Bombillo en lo deportivo y dirigencial, Neme dijo: "Una persona de honor tiene que decir siempre la verdad y la verdad es que está muy mal, no puedo decirlo de otra manera".

Nassib Neme culminó su periodo al final de la temporada 2022, posteriormente asume Pileggi y desde entonces el club ha presentado inestabilidad futbolística e incluso salida de miembros del directorio, siendo este último no de los últimos en abandonar su puesto el pasado 29 de octubre de 2024.

