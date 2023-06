El 5 de marzo de 2023 quedará para siempre marcado como una de las peores fechas para el futbolista ecuatoriano Jackson Rodríguez.

Y es que ese fue el día en que el jugador de Emelec sufrió una fractura de peroné en su pierna izquierda, durante el duelo contra Orense, por la segunda fecha de la LigaPro. “El mundo se venía encima”, relata hoy el zaguero nacional.

Tras su operación, un día después del percance, muchos dijeron que su recuperación tardaría alrededor de cinco meses; sin embargo, el defensor millonario se mentalizó en regresar en menos tiempo. Y así lo hizo.

“Sabía que cumpliendo las recomendaciones médicas y con un buen trabajo físico iba a volver en tres meses. Gracias a Dios, ya estoy nuevamente trabajando en cancha y pensando en mi regreso a la alta competencia”, le comentó Rodríguez a EXPRESO, luego de un entrenamiento regular con los azules el pasado jueves 22 de junio.

Jackson, quien podría aparecer con Emelec para la segunda etapa de la LigaPro (6 de agosto ante Libertad), reveló que el día de su fractura pensó que su carrera había acabado, pese a ello nunca le guardó rencor a Richard Calderón, quien le provocó la lesión.

“En ese rato, luego de verme el pie fuera de posición, se me vinieron muchas cosas a la cabeza. Ya en la clínica estuve más calmado y enfocado en que debía ser fuerte para retornar lo más pronto posible. Richard (Calderón) me escribió apenado por lo sucedido, pero le dije que son cosas del fútbol y que no había ningún resentimiento”, aclara enfático.

Instantes de la jugada en que Rodríguez se fracturó el peroné. archivo

Jackson se sincera y dice que lo único negativo de aquella lesión fue que se truncó una posible salida al exterior. “El presidente (José Pileggi) me había comunicado que clubes de Estados Unidos, México y uno de Europa estaban interesados en mí. Había altas posibilidades de salir, pero todo se cayó después de la fractura”, acota.

Pese a esto, Rodríguez se siente confiado de que podrá volver a ganarse la titularidad en el cuadro millonario para volver a ser requerido fuera.

“Estoy enfocado en regresar de la mejor manera. Tendré que luchar fuerte, ya que en el equipo hay buenos jugadores, pero confío en que podré ganarme un puesto en el equipo del profe Torres”.

Sobre el nuevo técnico de los millonarios, el jugador, de 24 años, destacó que el cafetero se ha enfocado mucho en mejorar en la parte táctica y física.

“Los entrenamientos hoy en día son de alta intensidad. El profe Torres busca que seamos protagonistas en cada partido. Sabemos que estamos en una situación complicada en el torneo (LigaPro) y para la segunda etapa no tenemos margen de error”, precisó.

