Emelec, un equipo lleno de juveniles, pero sin el respaldo de los mayores

Emelec afrontará un nuevo desafío en el estadio George Capwell, cuando reciba a El Nacional por la fecha 3 de la segunda etapa de la LigaPro el domingo 18 de agosto. Con un sinnúmero de problemas que van desde lo futbolístico hasta la gestión de quienes lo administran, el técnico Leonel Álvarez planteará un equipo para intentar conseguir los primeros tres puntos en la tabla.

Lea también: Cristiano Ronaldo se queda sin la Supercopa de Arabia Saudí

Willian Pacho en PSG: Así le fue al ecuatoriano en su debut en Francia Leer más

La crisis es evidente y lo reconoce el exportero del conjunto eléctrico Javier Klimowicz, quien declaró para EXPRESO que el club azul “está mal en varios aspectos”, argumentando que “si fuera solo en lo deportivo sería más fácil resolver lo administrativo o dirigencial”.

“Es un cúmulo de cosas que no están saliendo, y en un equipo como Emelec, lamentablemente, esto no puede pasar... La dirigencia arrancó mal, pero no es porque así lo haya querido. Nadie quiere hacer las cosas mal, ni ser criticado, pero la inexperiencia hizo que se cometan algunos errores. Se fueron arreglando algunos, pero siempre salen otros”, manifestó el exfutbolista, argumentando que el presidente José Pileggi “debe rodearse de gente seria y profesional”.

El director técnico de Emelec Leonel Álvarez (d) conversa con los juveniles cortesía

Al ser preguntado por cómo afecta este ambiente a los futbolistas, Javier contestó: “Los jugadores no están en una burbuja, no es solo de entrar a la cancha y olvidarse de esas cosas, sino también es el entrenamiento previo. Cuando uno entrena, absorbe todos esos problemas. Ahí es cuando a lo mejor no se lo está haciendo de una forma ideal”.

Lea también: Master 1000 de Cincinnati: Monflis despierta del sueño a Alcaraz

Richard Carapaz: Así terminó en la primera etapa de la Vuelta a España Leer más

El hecho de no poder inscribir nuevos refuerzos por las deudas en FIFA ha obligado al entrenador colombiano a tomar en cuenta a canteranos como método de ‘parche’. Sin embargo, Klimowicz advirtió que ellos “necesitan arroparse de los más grandes”, quienes “no están en su mejor momento”. Y añadió que darles ahora la oportunidad a los juveniles solo podría “servir para el año que viene, porque tendrán experiencia en muchos partidos”.

“Generalmente, cuando suben los chicos de formativas necesitan llegar a una estructura sólida. No solo se puede respaldar en los juveniles, sino ser un complemento con los de experiencia. Hay cosas que no están bien y no ayudan al crecimiento de los chicos para agarrar esa confianza”, opinó el exportero, quien en su momento también dirigió las divisiones menores del Bombillo.

Javier Klimowicz sobre el técnico Leonel Álvarez en Emelec

Javier liberó al técnico Leonel Álvarez de responsabilidades por la situación futbolística, pero considera que “hay que darle mucho tiempo de trabajo” debido a que “no es fácil”, por la inclusión necesaria de algunos futbolistas canteranos. Asimismo afirmó que “sería una locura pensar que se vaya el entrenador”.

Emelec y sus objetivos se ven distanciados de las primeras posiciones. No obstante, Klimowicz considera que “deben seguir entrenando y mejorar día a día”, para así “intentar de a poco al menos llegar a una Copa Sudamericana”, torneo internacional al que este año no alcanzó a clasificar.

Para más noticias de este tipo, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!