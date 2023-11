Emelec: Director ejecutivo renuncia tras ser desautorizado por José Pileggi

Xavier Chávez, ex director ejecutivo de Emelec, entrega camiseta al gobernador del Guayas, Francesco Tabacchi, en acto protocolario.

Xavier Chávez, director ejecutivo de Emelec, presentó su renuncia el mismo día que el presidente José Pileggi lo desconozca como directivo del club.

El lunes 13 de noviembre, Pileggi afirmó: "la persona que habla (Xavier Chávez) no es dirigente del club", esto, en contestación al comentario que Chávez realizó post Clásico del Astillero entre Emelec y Barcelona.

Emelec: ¿Aún tiene posibilidades de entrar a la Copa Sudamericana 2024? Leer más

El ahora ex director ejecutivo declaró tras el empate sin goles entre azules y amarillos, que Miller Bolaños y Bryan 'Cuco' Angulo ya no serán jugadores de Emelec.

"No pueden, no es que el club no quiera, pero ellos dieron pie para que esto suceda (salida). Es cuestión del representante de ellos ver en qué equipo los ubica; él ya debe estar trabajando de ello por el bien de ellos", comentó Chávez para El Canal del Fútbol.

🔴 ÚLTIMA HORA: MILLER BOLAÑOS Y BRYAN ANGULO FUERA DE #CSEMELEC ⚡🔵



🎙️ Xavier Chévez, Gerente #CSEmelec "Es cuestión del representante de ellos ver en qué equipo los ubica"



🎙️ Exclusiva: @Rahabvillacress pic.twitter.com/4WjX63bt5d — ®El Canal del Fútbol 🇪🇨⚽ (@ElCanalDFutbol) November 13, 2023

Renuncia de Chávez

(Le puede interesar: Venezuela vs. Ecuador: El pronóstico del resultado según la Inteligencia Artificial)

En una extensa carta dirigida a Pileggi y a los vocales del directorio, Chávez agradeció por el cargo que encabezó desde el 2 de noviembre de 2022. Además, puntualizó las múltiples tareas y proyectos en áreas administrativas, financieras, logísticas y de relaciones humanas que participó.

Emelec vs. Barcelona: La violencia empañó el Clásico del Astillero Leer más

"Creamos el área de seguridad del club, negociamos con proveedores fórmulas de pago, con acreedores varios convenios de pago, implementamos servicios más ágiles para clientes, contribuimos con la nueva campaña para captación de socios, que está lista para su lanzamiento, así como el canal Emelec en Youtube", entre otros.

¿Quieres seguir leyendo sin restricciones?, ¡Suscríbete a EXPRESO!