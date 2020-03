Egas analiza reducir sueldo de Jordi Cruyff

Coronavirus: Cruyff rebaja su sueldo y FEF analiza suspender su contrato Leer más

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) atraviesa la misma crisis que el mundo por la pandemia de COVID-19. Por lo que para el presidente de esta institución, Francisco Egas, es importante aplicar medidas para salvaguardar la economía del ente y explicó un plan de contingencia; pero Amílcar Mantilla, directivo de Ecuafútbol, cree que hoy no están en condiciones de pagar ni total ni parcialmente el sueldo de Jordi Cruyff y toda la comitiva española.

“La FEF tiene que volver a pisar en la tierra, caminar despacio y de acuerdo con la realidad. Estamos en una economía de guerra. Es una realidad espantosa la que se vive y el fútbol no se puede dar el lujo de pagar sueldos irreales a personas que ni siquiera están trabajando en este momento”, explicó Mantilla a EXPRESO.

El presidente de la FEF, Francisco Egas, le aseguró a este Diario que, para aligerar el golpe económico en el ente magno del fútbol nacional, reducirán los valores en el sueldo de varios empleados de la Federación, incluido el técnico Cruyff y su equipo de trabajo.

Egas habló de lo que publicó EFE, acerca de que ya llegaron a un acuerdo para rebajar el salario “de forma sustancial” de Cruyff, su equipo y Antonio Cordón (director deportivo). “Sí, es uno de los puntos que estamos tratando. Debo decir que hemos encontrado mucha colaboración y apertura de todos los dependientes de la FEF”, recalcó Egas.

Francisco Egas en EXPRESO: salario de Cruyff, reunión del directorio y plan de contingencia económico de la FEF Leer más

Además fue directo al decir que “no hay ninguna reunión planificada para hoy (ayer)”, debido a la información que se hizo viral en redes sociales el domingo por la noche, en la que se trataría la suspensión del contrato de Cruyff.

La propuesta que está manejando Egas, según Amílcar Mantilla, no es vista con buenos ojos por el directorio de la Ecuafútbol, ya que la FEF no tendrá los ingresos por la participación en la Copa América 2020 y las eliminatorias, por la suspensión de ambas.

“Así sea una rebaja de sueldo, de dónde vamos a pagar nosotros (Federación) esa gran remuneración. Esa es la gran pregunta en el aire. No veo la posibilidad de que la Federación pueda atender estas responsabilidades económicas, porque no existe en el horizonte que podamos tener recursos para pagar las obligaciones. Seguramente, quien llegó a un acuerdo de arreglo fue el presidente (Egas), pero el directorio como tal no tiene conocimiento del tema”, sostuvo Mantilla.

Francisco Egas explicó que además de estudiar la reducción de sueldos de varios trabajadores de la FEF, existen otros puntos importantes que ayudarán a salvaguardar la economía del ente deportivo.

“La FEF tiene un plan de contingencia que hemos elaborado en las últimas dos semanas considerando el escenario actual. Este plan tiene varios puntos y objetivos de corto y mediano plazo, para ayudar a mitigar el impacto económico de la suspensión”, dijo a EXPRESO.

Plan comprende de:

-Refinanciación del pasivo a largo plazo con instituciones financieras.

-Reprogramación de competencias (cambios de formatos y acortar algunas).

-Reducción de salarios de dependientes a partir de un nivel de ingresos.

-Gestiones FIFA y Conmebol para ayuda.

-Limitar número de reuniones y suspensión de viajes por unos meses.

-Limitar ingreso de nuevo personal.

-Reprogramar proyectos en marcha.