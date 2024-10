Ecuador vs. Paraguay, empate amargo

No se podía tocar lateralmente si no se provocaba nada. Todo era más fácil si la primera salida de balón era limpia. Se juega al fútbol no se corre al fútbol.

Pervis puso dos balones de peligro que Enner no pudo embocar. Hincapié creó atajos ahorró tiempo, jugó rápido de manera que el timming decisional de la línea de cinco paraguaya se veía reducido.

Páez tuvo fatiga. Incapacidad para concentrarse y dosificar el esfuerzo. No apareció esa pegada que tiene la precisión y la mortífera potencia de un misil.

Las acciones del juego nunca vienen determinadas por la velocidad con que se desplazan los jugadores, están condicionadas por la velocidad con que se mueve el balón.

Ecuador tomó la iniciativa con Pervis e Hincapié por el carril izquierdo. Nos faltó percepción, decisión y ejecución.

No crecimos por el interior, no pudimos interpretar las realidades cambiantes del encuentro. Un conjunto de acciones, no es un juego, al igual que un montón de piedras no es una casa.

Cada dos o tres segundos la toma de decisión individual que tiene que realizar el futbolista va a afectar los patrones colectivos del sistema del equipo. El modelo de juego es fluctuante variará a lo largo del partido, las relaciones entre los jugadores no son lineales, se modifican a cada momento.

Paraguay tuvo en la línea de cinco un paredón. Alderete, central por izquierda era el último refugio para controlar a Gonzalo Plata, quien borró a Sández. Sobre el final del primer acto, Plata puso un balón cerca del palo lejano. La acción más filosa de la primera mitad.

La amargura de los jugadores ecuatorianos al empatar en Casa Blanca. GUSTAVO GUAMÁN

Minda y Sarmiento por Páez y Preciado. Nos faltaba la fuerza del fútbol que es tener capacidad de arranque, frenar, cambiar de dirección. El objetivo de Beccacece era dictar el ritmo del partido y generar oportunidades.

Pressing de Gustavo Alfaro

Alfaro aplicó el contra pressing, caracterizado por intensidad, velocidad y presión constante sobre Ecuador. Alan Minda aparecía donde el adversario intentaba achicar, desbordando desde atrás para ganarle al fuera de juego.

Este hecho generó un gran efecto sorpresa para el contrario. Campana se mostró en el claro para recibir, pero no lo buscaron.

Yeboah (por Enner) entró tarde a la cancha. Moisés abandonó la posición de medio centro para mover la aguja en la toma de decisiones en ese entramado que es más técnico que físico.

En dos minutos Ecuador pudo llevarse el partido. Yeboah se adueñó del juego con Ramírez. Impuso condiciones para que Sarmiento active a Pacho y su taco fallido frente al arco.

Alan Minda en su papel de distribuidor puso la pelota por delante de la carrera de Moisés, el remate era para red, Fernández simplificó, fue la atajada consagratoria.

Gustavo Alfaro pensó rápido, pensó bien. Sus variantes le dieron resultado. Sebastián Beccacece planteó mal, demoró en los cambios.

La salida de Plata fue criticada, justo cuando demostraba que era más creativo que obediente, le sobró talento y temperamento.

Equivocamos el camino. Ecuador fue liviano, veloz, con menos acción colectiva y más derroche de habilidad personal.

El rincón de Sebastián Beccacece era la imagen de la desolación. Y las lágrimas de muchos ecuatorianos no dejarían de caer durante toda la noche de lluvia.

