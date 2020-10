Ecuador perdió los tres últimos partidos de local

Las estadísticas son contundentes. La Conmebol publicó la mañana de este lunes varios datos interesantes dignos para el análisis previo al partido que este martes 13 de octubre disputarán Ecuador y Uruguay, en el estadio Rodrigo Paz Delgado de la ciudad capital.

Para la Tri, es una cal y otra de arena.

En caso de ganar, Ecuador logrará su tercera victoria consecutiva como local ante Uruguay, la misma cantidad de victorias que había logrado en sus restantes 14 duelos en casa ante La Celeste (3 victorias, 4 empates y 7 derrotas).

Pese a ello, la Tricolor perdió sus últimos tres partidos en casa por Eliminatorias (0-2 vs. Colombia, 1-2 vs. Perú y 1-3 vs. Argentina); antes de esto, nunca había perdido dos partidos consecutivos de local en esta competición.

Por su parte, Uruguay no perdió ninguno de sus últimos cinco partidos rumbo a un Mundial (3 victorias, 2 empates); en caso de ganar o empatar, llegará a seis juegos seguidos sin perder por tercera vez en el siglo XXI: diez partidos entre 2004 y 2005 (4V, 6E), siete entre 2009 y 2012 (4V, 3E) que incluye Repechaje.

Finalmente Ecuador buscará anotar su primer gol desde noviembre (victoria 3-0 vs. Trinidad y Tobago); teniendo como particularidad que de sus 24 goles entre 2018 y 2019, 20 llegaron en el segundo tiempo.

Luego de la primera jornada disputada entre el jueves 9 y viernes 10 de octubre, Brasil, Colombia, Uruguay y Argentina tienen 3 puntos, Perú y Paraguay 1, mientras que Chile, Ecuador, Venezuela y Bolivia no sumaron.

Cabe recordar que de las Eliminatorias FIFA clasificarán directamente las primeras cuatro selecciones mejor posicionadas en la tabla acumulativa y el equipo que quede en quinto lugar, disputará un boleto en un partido de repechaje contra una selección de otra Confederación.