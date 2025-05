"Ecuador sin luz": el guiño involuntario de Conmebol que desató reacciones en redes

Probablemente no haya sido intencional, pero no deja de llamar la atención. A vísperas que se reanuden las Eliminatorias para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, el sitio oficial de la Conmebol (confederación sudamericana para el fútbol), hizo una curiosa publicación sobre el país.

¿Ecuador, ilustrado sin energía eléctrica?

La publicación del sitio oficial de la Conmebol ilustra a Enner Valencia, goleador histórico de la Selección, con cassettes de VHS de las anteriores clasificaciones de 'la Tri' al Mundial: 2002, 2006, 2014 y 2022; con motivo de representar que Ecuador se prepara para una nueva cita mundialista.

El detalle radica en una vela que alumbra la habitación donde se sitúa Enner Valencia, algo que podría retratar el reciente contexto nacional de tener que racionalizar la energía eléctrica, debido al estiaje.

Esto causó comentarios que, con ironía, notaban la referencia no intencionada: "Yo se que no tenemos luz, pero no es para tanto", o "Nosotros no necesitamos luz si tenemos a Enner que ilumina la ilusión de clasificar al mundial", enunciaban las respuestas de los usuarios.

¿Cuándo juega Ecuador las eliminatorias?

Con apagones o no, lo cierto es que Ecuador buscará asegurar su boleto al mundial en los primeros puestos de la clasificación.

La próxima doble fecha FIFA se presenta como un verdadero desafío. En la fecha 15, deberá recibir a Brasil en el estadio Monumental de Guayaquil, el jueves 5 de junio a las 18:00 (hora local). Mientras que, en la jornada 16 visitará a Perú en Lima, el martes 10 del mismo mes, a partir de las 20:30.

