Diego el ‘Demonio’ García llegó el año pasado al Club Sport Emelec y le tocó reemplazar al en ese entonces futbolista más desequilibrante del Bombillo, Joao Rojas, tras su marcha a México. El uruguayo de 26 años mostró sus credenciales desde el primer partido y ya ha hecho gala de su calidad como atacante en la pizarra del director técnico Miguel Rondelli.

Muy a pesar del idilio en el Bombillo, que recibe este domingo 19 de marzo a las 19:00 a Técnico Universitario, el contrato de García termina en junio y en Emelec aún no han tomado una decisión sobre su futuro, aunque el uruguayo está interesado en seguir vistiendo la azul y plomo. Habló con EXPRESO de su futuro, el plantel 2023 y lo que anhela conseguir con los millonarios.

- ¿Cómo les vino la pausa de LigaPro?

- La verdad, pienso que por ahí veníamos con dos partidos en una semana, con poco tiempo de recuperación. En lo personal, creo que nos vino bien. Nos favoreció un poquito el descanso de ese fin de semana.

- ¿Cómo asimilaron el triunfo en Copa Sudamericana, luego de la caída ante Orense en LigaPro?

- Quedó demostrado en el resultado el partido con Orense que esa noche no estuvimos a la altura del duelo. Aunque ellos se quedaron con uno menos tempranamente, después la lesión de Jackson (Rodríguez) no nos benefició, pero no perdimos la calma y cambiamos el chip enseguida. Teníamos una oportunidad más con Cuenca y quedó demostrado un poquito el equipo que somos y a lo que jugamos. Desde el minuto 1 fuimos por el resultado. Sabíamos que era un partido que no tenía mañana (se aplica eliminación directa). Teníamos que ganar y logramos hacerlo.

- ¿Cómo manejaron esa presión?

- Éramos conscientes de que si perdíamos, quedábamos eliminados, por eso salimos a buscarlo desde el arranque. Creo que hicimos un buen partido. No hemos visto videos de esa victoria, pero creo que demostramos estar a la altura para un partido de esa competencia internacional.

- ¿Cree que la idea de Miguel Rondelli está cada vez más consolidada?

- Sí, seguimos intentando lo que quiere y nos pide Miguel (Rondelli). Es un juego que como equipo y Emelec nos gusta. Estar en campo rival e intentar estar en el área de ellos, siempre en mitad de cancha hacia adelante, en el plano ofensivo, es bueno para nosotros.

- ¿Quiénes son sus socios en la cancha?

- Intento (asociarme) con todos, es un plantel con grandes jugadores y quedó demostrado que a quien le toque jugar está preparado. Sin embargo, con Jackson (Rodríguez) tengo más continuidad jugando. Con el Chavo (Cruz) también podemos juntarnos y entendernos bien. Además tengo a (José) Alberti al lado, a Miler (Bolaños), por lo que también busco siempre asociarme con ellos.

- Surgió el rumor de que hay un club en Ecuador interesado en usted. ¿Avanza o no su renovación con el Bombillo?

- No, la verdad es que no hemos conversado con nadie. No me han llamado de otros lugares. Estoy enfocado en el partido de hoy contra Técnico Universitario. No he hablado con mi representante sobre eso y estoy muy contento acá, feliz en Emelec. Hasta que eso pase seguiré haciendo lo mejor, intentando sumar desde donde me toque, abierto siempre al diálogo.

- ¿Usted se quiere quedar?

- Sí, estoy muy contento acá. Desde que llegué, Nassib (Neme) me abrió las puertas en un momento muy complicado de mi carrera y vida, y ahora con la nueva dirigencia las cosas también están saliendo bien. Siempre estaré agradecido.

- ¿Cómo analiza el 2023?

- Personalmente me preparé los ‘veintipico’ de días en Córdoba (Argentina) para estar a la altura en todas las competencias. Creo que podemos dar batalla en Copa Sudamericana, LigaPro y Copa Ecuador al 110 %, como mandan la camiseta y el club, así que creo que somos conscientes de que tenemos equipo y jugadores para estar a la altura.

- Está cerca el sorteo de grupos de Copa Sudamericana. ¿Qué pasa si les toca con Peñarol, club en el que está su amigo y excompañero Sebastián Rodríguez?

- Sinceramente, me gustaría que me toque algún equipo uruguayo para ir a mi país, para visitar a mi familia, que me vean jugar. Sería ideal. Pero que sea lo que tenga que ser.

- ¿Qué esperan de Técnico Universitario este domingo?

- No hemos visto nada del equipo. Cuando se suspendió la fecha recién nos estábamos recuperando del partido contra Deportivo Cuenca. Estaba la incertidumbre de jugar la tercera o cuarta fecha. Ahora que se confirmó que será con Técnico, nos metemos de lleno a estudiarlos. Estaremos listos.

- ¿En qué posición se siente más cómodo en la cancha?

- El puesto en el que vengo jugando es extremo por izquierda, es ahí donde me siento más cómodo y me gusta. Después, cuando algún compañero va hacia mi lugar, intento ocupar el espacio que ha dejado.

- ¿Cree que Emelec juega mejor con un referente en ataque o pueden jugar con un falso 9?

- Tenemos un plantel grande con buenos futbolistas para jugar y afrontar los partidos. Tanto Miler (Bolaños) como Cuco (Angulo) y Alejo (Cabeza) son jugadores que de 9 o falso 9 nos ayudan mucho.

- ¿Cuáles son sus objetivos principales este año?

- En lo personal, tener la mayor cantidad posible de minutos. Hay una competencia muy sana. Yo entreno y me levanto todos los días para jugarme el puesto. Sumar desde donde me toque. Ya en lo grupal, es estar en lo más alto. Es lo que depara esta camiseta, estar al 110 %.

- ¿Se siente titular?

- No sé si llamarlo así, pero me levanto todos los días y vengo para pelear por tener mi lugar. Todo el equipo piensa así. No creo que alguno se levante pensando en que quiere ser suplente.