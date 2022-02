Moana Jones Wong, de 22 años, sorprendió a todos el domingo 6 de febrero cuando, como invitada relativamente desconocida, derrotó a la cinco veces campeona mundial y medallista de oro olímpica Carissa Moore para ganar el primer Billabong Pipe Pro femenino.

También fue la primera final solo en Hawái, y las multitudes rugieron ferozmente para apoyar a Wong cada vez que se puso de pie. Wong solo había surgido en el centro de atención más amplio hace unas semanas en el concurso Da Hui Backdoor Shootout.

Wong creció en la idílica Pupukea. “Mis padres me sacaron a surfear cuando estaba en pañales. [No podía] ni caminar ni hablar”, dijo a Spectrum News. “A ellos también les encanta surfear. Ellos mismos son surfistas... el surf me vino naturalmente porque era el estilo de vida de mis padres. Así que se convirtió en mi estilo de vida”.

Wong incluso había enfrentando dificultades para conseguir una tabla de surf personalizada. “Le pedí a varias personas que moldearan tablas para mí y básicamente me dijeron que no moldean tablas para surfistas desconocidos. Yo era una surfista desconocida, supongo, según ellos, y estaba como, 'Oh, está bien'”.

Pero quienes la conocían sabían que no estaba bromeando. “Después del Backdoor Shootout, fue cuando la gente realmente se dio cuenta de que [yo] no era nada con lo que meterse, diciendo que [en realidad] cargo, peleo como loca'”, comentó.

Como una victoria de David vs. Goliath que cambió su vida y la catapultó al centro de atención mundial el pasado domingo, Wong ahora puede cambiar la cara del surf femenino por mucho tiempo. Aportó una nueva energía a una competición que había estado dominada por hombres y sacudió completamente las cosas.

Con esta victoria, Moana Jones se lleva los 80.000 dólares del premio (igual que el masculino que se llevó Kelly Slater) y se convierte en la primera wildcard que gana un evento del CT desde 2010, cuando Tyler Wright ganó en Sunset Beach. Curioamente, la próxima parada del tour, que empieza este 11 de febrero, es el Hurley Pro Sunset Beach.

¿Qué es lo siguiente?

“Quiero llegar a la gira del campeonato con seguridad. Quiero ser campeón mundial algún día; ese siempre ha sido mi sueño. Me casé (con el surfista local Tehotu Wong) a una edad temprana. Me mudé de la casa de mis padres y nunca me lo sirvieron todo en bandeja de plata”, proclamó Wong, quien dijo que si alguien la entrena es su esposo, con quien se casó en 2021.