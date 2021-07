La decisión del DT: el equipo A o el B

Barcelona Sporting Club se juega su última carta del semestre. La posibilidad de quedarse con la etapa se esfumó, aun cuando estaba en sus manos poder concretarla y ahora dirige todas sus fuerzas en el duelo de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

El gran dilema que atraviesa la parcialidad amarilla es el equipo estelar que medirá a Vélez esta tarde en el estadio Monumental Banco Pichincha. Barcelona debe remontar la serie (terminó 1-0 en Argentina) y tratar de no recibir goles, ya que aún está vigente -en caso de empate- el doble valor en el gol de visita.

Luego de la victoria sobre Macará en su casa, el hincha amarillo empezó a debatir si varios jugadores que conformaron ese once inicial no debían ganar espacio o al menos minutos considerables en el estelar, ya que los 11 jugadores que alineó en Argentina no recibieron la mejor nota.

Gabriel Cortez demostró que con varios minutos por delante puede ser un jugador importante, y aunque en su posición está el mejor futbolista de la temporada 2020, Damián Díaz, se ha hecho merecedor de, al menos, compartir campo junto al 10 amarillo.

“A mí no me parece descabellado que puedan compartir ambos en el campo. Cortez, que inicie juego desde atrás acompañando a Molina y que se pueda conectar con Díaz. No es imposible y Barcelona necesitará más recursos que los ya conocidos en el equipo”, dijo el exjugador amarillo Janio Pinto.

Y es que el nombre de Cortez se impone en el equipo torero, sumado a que las última participaciones de Díaz no han sido destacadas. Sin embargo, el 10 no es un jugador del que puede darse el gusto de prescindir para este importante partido.

El otro caso es el de Michael Carcelén por Bruno Piñatares. El uruguayo no atraviesa su mejor momento deportivo y Carcelén, cuando lo han requerido, ha dejado gratas sensaciones.

“No es que Bustos debe decidir por el equipo A o B, puede mezclarlos. Carcelén tiene buenas características y Piñatares no anda tan bien. Pero la zaga debe dejarla intacta con Riveros, León, Pineida y Castillo”, agregó Pinto.

El otro nombre que viene mostrando cualidades que necesita Barcelona en ataque: velocidad, desequilibrio en el uno contra uno y mayor vértigo, es Adonis Preciado.

Bustos se juega el semestre desde la pizarra y los que aparezcan hoy en el Monumental también tendrán su responsabilidad.