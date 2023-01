Es una de las apuestas nacionales del entrenador Luis Zubeldía, de Liga de Quito, para el 2023. Danny Gabriel Luna tiene 31 años y llegó a mediados del 2022 al club albo, su sexto equipo en la Serie A. Cerró bien la temporada pasada con los azucenas. El volante de avanzada ahora tiene una sola meta: obtener el título con los ligados. De regreso a los entrenamientos, el ofensivo habla de lo que será su vida deportiva en tres torneos: LigaPro, Copa Sudamericana y Copa Ecuador. En el 2022, a mitad de año, dejó 9 de Octubre y encajó bien en lo que deseaba mostrar el DT Luis Zubeldía.

- Ahora sí, comenzando de cero en Liga de Quito.

- Siempre es bueno arrancar desde cero. Estoy mentalizado en hacer una gran pretemporada y llegar en óptimas condiciones al inicio de la LigaPro. Sabemos que será una dura competencia, primero por la calidad de jugadores que tenemos y los que han llegado, pero eso es bueno, porque hace que nos esforcemos más.

- ¿Cómo ve los refuerzos para el presente año?

- Se han hecho muy buenas incorporaciones con jugadores de buen palmarés y eso te ilusiona mucho, es importante también el aporte de cada uno de nosotros, los jugadores, y que eso nos ayude a conseguir los objetivos en este 2023, todos sabemos a lo que apuntamos, que es ser campeón.

- ¿Adaptado a lo que quiere el equipo?

- Los seis meses anteriores me sirvieron mucho para la adaptación en el sistema de juego del profesor Luis Zubeldía, y hoy entiendo lo que quiere de mí, esperando mostrar mi mejor versión este año acá en Liga de Quito.

- ¿El pasado de las cuatro estrellas de Liga de Quito a nivel internacional qué tanto mete presión?

- La hinchada es muy exigente y se acostumbró a ganar títulos. Nosotros este año queremos volver a esa senda. Tenemos cuatro torneos fuertes en los cuales estamos convencidos de que podemos alcanzar los títulos que la gente de Liga nos pide.

- ¿Qué tanto exige la hinchada de Liga de Quito?

- Pide mucho por la grandeza que tiene Liga de Quito y está bien. Eso a nosotros nos motiva y sabemos que el esfuerzo tiene que ser el doble para conseguir los objetivos y darle alegrías.

- Arrancan con Copa Sudamericana. Es fuerte el inicio.

- Nos toca enfrentar a Delfín y sabemos que será un rival muy fuerte, pero ventajosamente nos toca en casa y tenemos que hacer respetar nuestra localía. La idea es empezar bien y para eso nos estamos preparando.

- ¿Qué es lo que más pide el entrenador dentro del campo?

-El profesor Luis trabaja mucho en lo que es la intensidad y la presión cuando no tenemos la pelota. Vamos a tener un tiempo importante para poder acoplarnos y llegar bien a la primera fecha.

- ¿Más volante o más delantero es Luna?

- Diría yo que como mediapunta me ha ido mejor, porque me siento más cerca del arco y me gusta hacer goles, pero en la posición que el entrenador me requiera estaré ahí para aportar con lo mío. La primera meta es aportar al equipo.

- Cerró bien el año 2022 siendo titular.

- Las oportunidades que el DT me dio en el semestre pasado las supe aprovechar y hoy me esforzaré al máximo para ganarme un puesto, sabiendo la cantidad de buenos jugadores que han llegado.

- ¿Cuáles son las metas en el presente año?

- Consolidarme como titular en Liga y dar pelea en los tres torneos que tenemos este año.

- ¿Liga de Quito 2023 recibe a un Luna más maduro en todo?

- Sí, completamente, he madurado mucho y eso también me ayudó para llegar a Liga. Sé lo que conlleva estar en un equipo grande y todas sus presiones. Estoy preparado para ello.

- ¿Un sueño por alcanzar este año?

- Ser campeón con Liga de Quito es mi sueño y con la bendición de Dios y el esfuerzo y la entrega que tengamos este año sé que lo podemos lograr.

- ¿La familia ya está adaptada a Quito?

- Es la tercera vez que venimos a vivir a Quito. Primero fue cuando llegué al Deportivo Quito y luego a la Católica. La familia está feliz de nuestro regreso, a los pequeños les gusta la ciudad. Eso ayuda mucho para estar tranquilo y solo dedicarme por entero a enfocarme en el trabajo diario.

- ¿Ahora son hinchas de Liga de Quito en su casa?

- Lo mejor que me ha podido pasar es tener el respaldo de mi familia. Desde cuando iba a Rocafuerte han estado presente. Claro que ellos hasta ahora han sido hinchas de todos los equipos en los que he estado y eso es bueno. Ahora todos son albos.