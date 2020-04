Coronavirus: Tenis sin pasabolas, técnicos, ni público

La pandemia de coronavirus marcará un ‘antes y un después’ en el tenis mundial. Con el circuito profesional en suspenso, los Grand Slams en lista de espera y un panorama que de momento no se vislumbra claro, todo es más dudas que certezas.

Italia, el tercer país más afectado por el virus con alrededor de 187.327 contagiados y 25.085 muertos, fue el primero en lanzar la bomba: “Se prevé al menos un año con partidos sin recogepelotas, ni técnicos en las canchas y un número reducido de espectadores”. La voz de alerta la dio el 15 de abril el presidente de la Federación Italiana de Tenis (FIT), Angelo Binaghi. A él se fueron sumando días más tarde extenistas, otros dirigentes y jugadores activos, dejando entrever que la proyección no solo es en Europa, sino mundial.

Con la competición paralizada y la máxima interrogante sobre cuándo y cómo se podrá reanudar, la FIT y varios organismos nacionales alrededor del mundo preparan ya una serie de opciones para limitar al máximo los daños económicos a su movimiento, aunque teniendo claro que el tenis poscoronavirus será completamente distinto.

La ATP y la WTA fijaron el último parón de la competición hasta el 13 de julio, después de que se anunciara el pasado 31 de marzo la cancelación de la edición 134 de Wimbledon, algo que no ocurría desde la II Guerra Mundial.

“Durante uno o dos años nada será como antes. Los jugadores deberán recoger sus bolas y sus toallas, no podrán llevar a su cuerpo técnico a las canchas. El público entrará y se sentará por separado, con mascarillas y gel desinfectante para todos”, explicó Binaghi en un comunicado oficial.

El tenis italiano consigue la gran mayoría de sus ingresos gracias al Masters 1000 de Roma, que se organiza en mayo en la tierra batida del Foro Itálico y que tiene como vigente campeón al español Rafael Nadal, así como el ATP Next Gen, que se disputa en noviembre en Milán en pista cubierta. Hoy todos están en el limbo.

El torneo romano fue aplazado hasta una fecha por decidir mientras que, de momento, el Next Gen de Milán, en el que se miden los ocho mejores jugadores sub-21 del mundo, está previsto del 10 al 14 de noviembre en la capital lombarda.

Binaghi propondrá con fuerza a la ATP organizar el Masters 1000 de Italia entre septiembre y octubre, antes o después de que se celebre Roland Garros en París, y se mostró dispuesto, si fuese necesario, a organizarlo sin recogepelotas y a puerta cerrada.

“Con tal de jugar el torneo, aceptaría también que fuera a puerta cerrada”, agregó Binaghi. Eso, aunque el Masters 1000 de Roma, del que Nadal ha sido nueve veces campeón, registró en 2019 un récord absoluto de 224.360 asistentes.

La postura es general. Dirigentes y ex glorias del deporte creen que el tenis es un deporte particular, que no pone en peligro a los jugadores porque se disputa al aire libre y sin contactos. “Somos el deporte más seguro a nivel sanitario. No nos pueden tratar como a los deportes en equipo, con contactos o en pista cubierta. Me gustaría que quienes nos gobiernan lo entendieran”, afirmó el presidente de la FIT.

“Vestuarios cerrados, banquillos en los lados opuestos de la cancha, limpiarse con gel desinfectante en cada cambio de campo. El tenis puede y debe reanudar la competición lo antes posible”, concluyó. La pelota está en la cancha. Torneos que esperan en vilo como Wimbledon, Roland Garros, los Masters, los ATP 500 y hasta los Finals ATP tienen la atención mundial.

Ecuador sin expectativas

El capitán del equipo ecuatoriano Copa Davis, Raúl Viver, ve complicada la posibilidad de que se dispute el Grupo Mundial del torneo en noviembre, en España, ante el avance de la pandemia.

“Queremos pensar que se va a poder jugar, pero se están cancelando torneos. Justamente el miércoles recibí la noticia de la cancelación de un Challenger previsto para finales de septiembre en California”, dijo Viver a la agencia internacional Efe.

El capitán resaltó el deseo de que se normalice la actividad en todo el mundo, no solo por el tenis. “Hay muchos rumores de que no se jugará más tenis durante este 2020. Habrá que esperar”, apostilló el Flaco.

Ecuador es 24° a nivel mundial en la clasificación por selecciones y al torneo solo irán los mejores 18. Bélgica, que es 4°, y Argentina, que está entre los 10, no entraron. “Para Ecuador es un honor y es un gran logro”, finalizó Viver. Nada está dicho aún.

Toca esperar la voz de la Federación Internacional, pero no creo que haya problema. El tenis no es un deporte colectivo como el fútbol . Andrés Gómez, extenista ecuatoriano, campeón del Roland Garros 1990

32 tenistas profesionales confirmaron su presencia en el Open Mutua de Madrid, pero virtual, del 27 al 30 de abril.