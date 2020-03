Coronavirus: Klopp y su reflexión sobre esta enfermedad

El fútbol no ha quedado al margen del coronavirus que ha provocado suspensión de partidos, en especial en Europa. Jürguen Klopp, técnico del Liverpool inglés, fue consultado sobre este tema y fiel a su estilo, su respuesta fue sorprendente.

"No me gusta en esta vida que en una cosa tan seria, la opinión de los entrenadores sea importante. No lo entiendo, realmente no lo entiendo. Yo podría preguntarte a ti, tenemos el mismo rol en esto. No es importante lo que la gente famosa dice. Tenemos que hablar de las cosas de forma correcta y no que gente sin conocimiento como yo hable sobre esto”, afirmó tras la consulta en la rueda de prensa tras perder ante el Chelsea por la Copa FA.

El estratega alemán agregó que "los expertos con conocimiento son los que deben hablar sobre ello y decir: ‘hay que hacer esto o lo otro y las cosas irán bien o no’. Pero no los entrenadores de fútbol. No lo entiendo. Política, coronavirus, ¿por qué yo? Yo soy un simple tipo que lleva una gorra de béisbol y va mal afeitado".

A Jurgen Klopp le preguntaron sobre el tema que preocupa al mundo entero: el coronavirus. El entrenador de Liverpool respondió de manera sorpresiva... y con razón. pic.twitter.com/c8Lw4iupMC — SportsCenter (@SC_ESPN) March 4, 2020

El cuerpo médico del Liverpool recomendó a los jugadores y cuerpo técnico que no se saluden con las manos y evitar el contacto físico en los entrenamientos. También dan recomendaciones con los hinchas restringiendo las fotos y los autógrafos.