Hoy arrancan los cuartos de final de la Copa del Mundo y los representantes sudamericanos buscarán avanzar hasta semifinales, donde podrían medirse en esta instancia por primera vez en su historia. Para ello, primero Brasil tendrá que hacer sus deberes contra la subcampeona del mundo, Croacia; mientras que Argentina, en el segundo choque del día, tiene un duelo picante contra Países Bajos.

Carlo Ancelotti cree que el Mundial en Qatar no será tan recordado Leer más

Luego de la eliminación de Ecuador y Uruguay en fase de grupos, Brasil y Argentina han defendido a ultranza la historia sudamericana y de todo el continente americano, ya que la UEFA es la confederación con más representantes en estas instancias, con cinco países.

En Croacia ya viven el duelo contra los cinco veces campeones del mundo y saben que no será fácil. Su DT, Zlatko Dalic, ha dicho que “Brasil es el mejor equipo de este torneo; es el más rápido y enérgico, con mucha más variedad que otros equipos. No sabes de dónde viene el peligro. Si no jugamos juntos, tendremos grandes problemas”.

Aunque el brasileño Danilo también reconoció la valía de su rival. “Croacia tiene jugadores excelentes como Modric, entre otros como Kovacic, Brozovic, Perisic. Será un partido que requerirá nuestro máximo nivel en todos los aspectos. Necesitamos estar preparados”, declaró.

El cotejo Argentina vs. Países Bajos es el plato fuerte, es un duelo más cerrado y una rivalidad con más historia. Los gauchos esperan por Rodrigo de Paul, quien habría presentado una molestia física y es un jugador clave en la pizarra de Lionel Scaloni. Incluso, el DT se molestó con la prensa por la filtración de esta noticia.

Didier Deschamps buscará superar un récord de victorias en Mundiales Leer más

“No sé cómo saben esto. No sé si jugamos para Argentina o para Países Bajos. El entrenamiento fue a puerta cerrada y no nos interesa que salgan las cosas”.

Mientras que Van Gaal, el seleccionador de Países Bajos, admitió que ahora empieza lo difícil. “El torneo realmente comienza para nosotros mañana (hoy), aunque no quiero desmerecer a todos los otros países. Pero (enfrentar a) Argentina y posiblemente Brasil, en semifinales, es diferente”.