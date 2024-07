Copa Ecuador 2024: entre críticas por su desorganización y mal estados de canchas

La Copa Ecuador avanza, pero con más complicaciones que aciertos. El torneo organizado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) ha enfrentado críticas y cuestionamientos por su organización desde su primera fase.

El club 9 de Octubre expresó su malestar durante el partido contra La Cantera de Pastaza en los 32avos. de final, donde fueron eliminados tras perder en penales 3-1, luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario.

El encuentro, disputado en el estadio Víctor Hugo Georgis de Puyo, estuvo marcado por un terreno en condiciones precarias (incluso pintaron la línea de meta para los penales), una transmisión televisiva cuestionable y la falta de implementos básicos como chalecos, que la Ecuafútbol debía proporcionar.

Rossy Gómez, presidenta de 9 de Octubre, manifestó su descontento en una entrevista con EXPRESO. “Nos avisaron de nuestra participación apenas 15 días antes del inicio del torneo, bajo amenaza de perder la categoría si no lo hacíamos. No quiero restar mérito a la Copa, pero un torneo mal organizado y apresurado no puede ser una prioridad para un club que planifica su trabajo desde diciembre del año anterior”.

Crisis económicas en los clubes

Un miembro del staff de La Cantera de Pastaza pinta las líneas que delimitan el área en la tanda de penaltis ante 9 de Octubre. Sucedió en el estadio Víctor Jugo Georgis, de Puyo. cortesía

Gómez también enfatizó que si bien la FEF no es culpable de la crisis económica que enfrentan los clubes, tiene responsabilidad en “ayudar a sus afiliados a superarla sin incrementar los costos”.

Además, lamentó las dificultades económicas del club, mencionando el alto costo de viajar: “Tratamos de proporcionar al equipo las condiciones más cómodas posibles para soportar las nueve horas de viaje que tenían que hacer. El bus cuesta $ 1.800, pero un vuelo chárter podría costar entre $ 12.000 y $ 14.000, una cifra que no podemos cubrir”.

El viernes fue la reunión de coordinación previo al partido de hoy. Primero, nunca entendí porque este partido NO fue transmitido, en todo caso le dieron permiso al equipo de Pastaza para que transmitan por FB (desde ahí -1 de importancia). Segundo, como el partido NO sería🧵 https://t.co/lHloSppnzf — Sol Patiño (@solepatinoa) July 7, 2024

En cuanto al incidente durante la tanda de penales donde un miembro del staff local tuvo que pintar la línea de meta, Gómez comentó.

Podría decir que nuestro arquero no atajó porque se resbaló sobre la pintura fresca. Conversamos con otros dirigentes y coincidimos en que esto fue vergonzoso a nivel internacional”. Rossy Gómez, presidenta de 9 de Octubre

Este Diario se contactó con miembros de la Ecuafútbol para consultar su opinión respecto al campo de juego en otros escenarios deportivos, pero hasta la publicación de este artículo no obtuvo respuesta alguna.

La tarde del lunes 8 de julio, la FEF tenía previsto realizar el sorteo de los 16avos. de final, instancia que se desarrollará a partir de agosto. En esta fase participarán los equipos clasificados en la fase previa (Segunda Categoría y Serie B) y los 16 clubes de la Serie A.

