La Copa ‘COVID-19’ Libertadores

La Copa Libertadores se ha convertido en el torneo señalado a nivel sudamericano por el contagio masivo que se viene dando en las últimas semanas. El episodio que se vivió con Flamengo en Guayaquil fue solo una puerta que terminó de abrirse y que aparentemente no planea cerrar la organización hasta el final del certamen internacional.

La idea de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) es clara: jugadores testados positivos deben quedar aislados y no pueden ser partícipes de la competencia, pero el escenario que no consideró la entidad y que ha dejado expuesto su protocolo es que hay futbolistas que han tenido el virus y han jugado partidos. Claramente es una situación que supera a la organización, pero no la exime de actuar.

Desde el reinicio de la Copa Libertadores (15 de septiembre) se han detectado casos mínimos de entre uno o dos contagiados, hasta masivos, como en Boca Juniors (con 20 positivos) o Flamengo (27).

Y esto, claramente, ha desencadenado en más positivos por coronavirus en algunos de sus rivales. Flamengo jugó contra Independiente en Quito hace dos semanas y hoy vuelve a medirse en Brasil con seis contagiados confirmados y dos futbolistas con síntomas que el club bajó de la delegación para evitar un problema mayor.

“Se presentó un caso y posteriormente cuatro más. Se procedió a aislarlos. Ayer (lunes) hicimos nuevas pruebas a costo por decisión del club y hubo un caso más, en total son seis jugadores. Todos estamos expuestos al virus”, dijo en La Red el dirigente de Independiente del Valle, Santiago Morales.

Morales aseguró que estos contagios masivos “no existen de mala fe” y que “seguramente eso le pasó a Flamengo”. Además, explicó que “hay preocupación y riesgo entre las pruebas rápidas con falsos negativos y luego las PCR. Tenemos planificado, al regreso de Brasil, el jueves, realizar nuevas pruebas. Decidimos algunos directivos no viajar, Michel Deller y yo”, manifestó.

Uno de los personajes más criticados localmente fue el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, quien ayer afirmó en Ecuavisa “que los positivos que pasaron por alto fueron falsos negativos” y que esto no debería poner en riesgo la continuidad del torneo, ya sea local o la Copa Libertadores.

A quien poco se lo ha escuchado en este tema es al futbolista y cuál es su sentir en este contexto. EXPRESO se comunicó con el presidente de la Asociación de Futbolistas del Ecuador (AFE), Iván Hurtado, y reconoció que es un asunto delicado y en los próximos días tendrán una reunión con los jugadores para saber de qué forma proceder.

“Todavía no nos hemos sentado a conversar con ellos por estos hechos recientes. Vamos a hablarlo, primero a la interna con nuestros abogados y luego con los jugadores, para saber cómo se sienten con esta situación y después haremos un pronunciamiento oficial”, dijo.