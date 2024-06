Ecuador vs. Venezuela: una historia de amor y rivalidad en la Copa América 2024

En Santa Clara ya se palpita la Copa América y en la casa de los Montaño también. Michael es ecuatoriano de nacimiento, pero radicado en Estados Unidos hace 20 años y Linda es venezolana y migró hace 19 años en busca de mejores días y encontró el amor.

Al menos cien ecuatorianos realizaron banderazo previo al debut en Copa América Leer más

Hoy están unidos por el amor, pero separados por una camiseta. “Lo siento, te amo, pero hoy gana Ecuador 2-1”, dijo sonriente Michael, pero fue interrumpido por Linda que replica. “2-1 será pero a favor de la vinotinto”, dijo a EXPRESO la mujer.

Los esposos comentan que ya planifican una apuesta para este partido. “SI Ecuador gana que me haga unos masajes de pierna y todo bien bonito”, dijo el guayaquileño, que se confesó hincha de Barcelona SC.

Por su parte ella recalca que en casa se come arepa y no tanta gastronomía ecuatoriana. “La arepa gana. Yo siempre preparado. Él encebollado también me gusta, pero más comemos lo de Venezuela ”, bromeó Linda, mientras Michael recalcó que a ella le gustaba el ceviche ecuatoriano.

“Vivimos en Los Ángeles, pero nos escapamos para poder ver a nuestras selecciones. Viajamos 6 horas en carro y dejamos todo botado donde nos radicamos, pero vale la pena. Ojalá sea un buen partido”, comentaron los hinchas.

Moisés Caicedo: la historia de la estrella tricolor que se forjó con zapatos rotos Leer más

La particular pareja tiene dos hijos, ambos nacidos en Estados Unidos. La mayor, Mia Montaño, apoya a a Venezuela al igual que su mamá y el más pequeño, Michael va a favor de Ecuador, como su padre.

La familia completa estará hoy en el Leivi’s para el debut de sus selecciones en la Copa América 2024.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ