A los clubes de LigaPro se les termina la paciencia y el dinero

Los clubes están preocupados porque a sus finanzas no ingresan uno de los rubros principales: los derechos de televisión.

Atrás quedaron los días en que resaltaban la llegada de GolTV, en mayo de 2018, con un contrato por diez años por un valor de 314 millones de dólares, con proyección a llegar a los 579 millones.

Ahora, tras varios retrasos en los pagos por parte de la cablera, son mayoritarias las voces de los clubes que piden la cancelación inmediata de estos valores pendientes o la terminación del vínculo con la empresa liderada por el uruguayo Paco Casal.

Miller Salazar, presidente de Macará, comentó que “si no recibimos esos pagos, los equipos quedamos a la deriva. Provocaría que no podamos cumplir con nuestros jugadores y acreedores”.

De esta temporada, GolTV no ha cancelado la mitad del rubro de junio, y la totalidad de julio y agosto. Y en febrero pasado llegó a un acuerdo para cancelar en cuotas cerca de 13 millones pendientes de 2021.

Diego Castro, gerente de la comisión de fútbol de Liga de Quito, señaló que los equipos han perdido la confianza en GolTV por este nuevo retraso y que se refleja en que 24 de los 26 equipos que forman la Liga Profesional están inconformes con esta situación.

“Algunos clubes, por no decir la mayoría, tenemos deudas con entidades financieras. Planificamos los pagos de acuerdo a lo que ellos nos dicen, pero cuando incumplen, también nos retrasamos, y se hace un círculo vicioso”, detalló.

El 11 de mayo de 2018 se firmó el contrato entre LigaPro y GolTV con una duración de 10 años. ARCHIVO / EXPRESO

Más tajante fue Luis Chango, presidente de Mushuc Runa, quien afirmó que es hora de terminar el vínculo con GolTV. Señaló que el 33% de su presupuesto depende de los valores de derechos de televisión y que se ha tenido mucha paciencia con la cablera.

“Dar por terminado el contrato y buscar otra empresa. Y si no lo hay, cada institución que busque negociar por su lado. Como Mushuc Runa analizamos tener nuestra propia plataforma digital para transmitir los partidos”, manifestó.

Castro, por su parte, espera la respuesta de la empresa uruguaya antes de tomar una decisión, pero aseguró que tienen listo un plan B y que la negociación con una nueva entidad debe ser en conjunto.

“Nuestro fútbol ha ido creciendo y está siendo atractivo. Hay empresas que han mostrado su interés por transmitir por plataformas digitales con mejores opciones”, comentó.

La propuesta de terminar el contrato con GolTV se presenta como una solución, pero que tomaría su tiempo.

Giovanny Cárdenas, experto en derecho deportivo, manifestó que para certificar el incumplimiento se debe contar con “una entidad competente, en este caso un juez, que verifique que una parte no pagó. Y la acusada tiene derecho a presentar los motivos del atraso”.

El jurista señaló que al ser un vínculo comercial, puede contar primero con una cláusula de mediación, y si no se llega a una acuerdo terminar en juicio. Mientras no se tenga un veredicto, LigaPro no puede negociar los derechos de televisión con otra empresa.

El contrato, además, tiene una cláusula de rescisión de 104 millones, a favor de la cablera, si se decide terminar de forma unilateral la relación.