Los clubes ecuatorianos van tras la conquista del continente

La tropa ecuatoriana está lista para arrancar la fase de grupos de los torneos de clubes más importantes en el continente. La Copa Libertadores y la Copa Sudamericana se llevarán, desde ahora, toda la atención de estos planteles.

Los seleccionados miran al grupo A de Qatar 2022 con una mezcla de mesura y optimismo Leer más

En la Copa Libertadores estarán Independiente del Valle y Emelec. El campeón nacional iniciará su aventura en Brasil. Visitará al América, que eliminó a Barcelona en la tercera fase.

El entrenador portugués, Renato Paiva, no podrá estar en el banquillo, debido a que no cumple cinco años dirigiendo en primera categoría y por ello no accede a las licencias exigidos por Conmebol. Este problema también lo vivió el año anterior. En su lugar estará en nómina Miguel Bravo, entrenador de la sub-20.

“Ignorar 20 años de trabajo en formativas en Portugal y un campeonato es muy duro, la víctima ahora soy yo y víctimas serán futuros entrenadores. Sea UEFA o Conmebol, alguien tomó esta decisión algún día para cerrar fronteras”, lamentó Paiva.

En Emelec existe un manto de duda. El equipo volvió a ganar en LigaPro y llega motivado a su cita de este martes 5 de marzo contra Independiente Petrolero de Bolivia. Pero existe malestar en la hinchada por el rendimiento del equipo. Las críticas apuntan a un Ismael Rescalvo que cuenta con el completo respaldo de la directiva.

Además, como lo reconoció el mismo técnico español, tuvieron mala suerte con las lesiones en las primeras fechas. “Tuvimos bajas importantes en este inicio de temporada. Quedamos mermados en los últimos duelos. Reubicamos a jugadores para suplir las bajas. Eso nos costó. Lo bueno es que Gustavo Canto regresa porque no tuvo una lesión grave. Bruno Pittón ya está en el país y Marlon Mejía fue operado con éxito”, indicó Rescalvo.

En la Copa Sudamericana estarán cuatro equipos ecuatorianos. Universidad Católica y Liga de Quito serán los primeros en intervenir, desde hoy.

El cuadro camarata llegó tras un resbalón en la tercera fase de la Copa Libertadores. Por ahora lucha por recuperar espacio en LigaPro. Mientras, Liga de Quito está obligada a superar la fase de grupos, ya que inicia como el equipo con la mejor clasificación histórica.

Barcelona mira a este campeonato como un premio consuelo. Su principal objetivo era llegar a la fase de grupos de la Libertadores. De todas maneras, el entrenador Jorge Célico anticipó que le dará prioridad, ya que se trata de un evento internacional.

El estratega iniciará las rotaciones con el plantel, ya que tampoco descuidará la LigaPro. Es cierto que por ahora es líder con seis puntos de ventaja sobre sus perseguidores, pero en la agenda todavía tiene duelos directos contra ellos.

“El grupo de Sudamericana será parejo. Lanús es un buen equipo y Wanderers es un tradicional de Uruguay. No debemos tomar estos rivales de forma liviana”, dijo Célico.

El 9 de Octubre es el cuarto representante ecuatoriano. El equipo de Juan Carlos León pasa por un mal momento en LigaPro. Es penúltimo con apenas cinco puntos en seis fechas.