La clínica de Barcelona

Cerca del reinicio del torneo ecuatoriano, Barcelona ha notificado a su fanaticada que cuenta con cinco futbolistas sensibles físicamente, pero a pesar de que el número puede parecer preocupante, la mayoría son molestias normales por la paralización obligada de la pandemia, solo hay uno que deberá someterse a mayor cuidado y es la de Pedro Pablo Velasco.

Los toreros tienen que encarar Copa Libertadores y LigaPro y lo ideal para ese escenario es que Fabián Bustos pueda llegar con su plantilla completa en excelentes condiciones.

EXPRESO conversó con el galeno Fabián Sanmartín de alta experiencia en la medicina deportiva y explicó la gravedad de este tipo de lesiones, y a pesar de que su nomenclatura pueda asombrar, son muy comunes por el trajín que han vivido estos futbolistas.

“Las lesiones que presentan estos jugadores son procesos inflamatorios, un poco de contractura, excepto la ruptura de Velasco que es un poco más compleja. Probablemente haya un desbalance muscular, porque gran parte del entrenamiento (en pandemia) se hizo en casa y en solitario, no es lo mismo que tener a los especialistas al lado. Estas lesiones eran de esperarse porque la preparación no ha sido la óptima”, explica.

Infografía Teddy Cabrera / Expreso

Sobre la lesión de Pedro Pablo Velasco que es la más grave, Sanmartín explicó que “habría que ver el tamaño” para determinar un tiempo específico, pero que “si es una fibrilar le estaría tomando volver al jugador a la cancha, entre dos a tres semanas”.

Duffer Alman, preparador físico de vasta experiencia en el fútbol ecuatoriano, explicó que es normal que los jugadores tengan estas lesiones por el cambio de superficie y que tenerlos a tope no les tomará mucho.

“A todos los jugadores les afectó no poder entrenar en un terreno bueno. Muchos lo hicieron en casa y al pasar al césped, ese cambio ya era brusco, ahora imagínese, exigirse más iba a pasar factura. Pero con un buen trabajo físico una recuperación paso a paso, los jugadores no deben tardar mucho en estar en buenas condiciones”, dijo el ex Emelec y Barcelona.

Bustos sabe que hay la posibilidad que no cuente con uno de estos jugadores, pero no planea forzar nada y dará descansa a los que deba cuidar.

“Es verdad que Pedro Pablo está complicado para que llegue al reinicio del torneo, hay algunos que están con molestias pero creo vamos a llegar todos bien para el reinicio. Lo de Pedro es casi seguro que no estará”, contó.

Para el arranque de la LigaPro, Barcelona deberá enfrentar la siguiente semana a Orense en el estadio Monumental y Bustos sabe que esa primera prueba tiene que dejar sensaciones positivas, a pesar que el club machaleño ha demostrado tener una idea clara y jugadores interesantes que la ejecutan.

Emelec, con plantel sano

Aunque parecía que Emelec iba a tener algunos elementos tocada para la vuelta de la LigaPro, EXPRESO pudo conocer que no es así y tendrá equipo completo. Celio Romero, doctor del club, explicó, “no tenemos lesionados, están todos entrenando normalmente”.

Lesiones, una consecuencia en Europa

El Viejo Continente fue el primer mercado en el fútbol que abrió el deporte y sus diferentes ligas. Y un aspecto en común que la mayoría tuvo, fue que varios futbolistas se lesionaron y no necesariamente por recibir una fuerte infracción.

La Bundesliga de Alemania dejó un total de ocho lesionados en los primeros seis encuentros que se disputaron, solo de la primera jornada.

En la Premier League de Inglaterra se había anticipado que iba a existir un 25 % de más lesionados que antes de la pandemia y fue así, una de las lesiones más sonadas fue la del argentino Sergio Agüero del Manchester City, quien tuvo que someterse a una operación de su rodilla izquierda.