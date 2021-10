El Clásico del Astillero era la prueba de fuego tras el permiso del COE Nacional para la vuelta de público a los estadios, sin embargo, por lo suscitado en la Caldera el pasado domingo, el organismo tomará resoluciones este martes 26 de octubre.

Emelec vence a Barcelona con un Joao Rojas 'prendido' en el Clásico del Astillero Leer más

Es que desde antes del inicio del partido en el que Emelec venció a Barcelona 2-1 se originaron problemas. Volvieron los enfrentamientos entre diversas divisiones de la barra Boca del Pozo. Fuertes detonaciones se escucharon, mientras seguidores pertenecientes a la agrupación corrían en las afueras del estadio tras la intervención de la policía en un operativo que no tuvo detenidos.

“No hubo aprehendidos, solo se ha separado a las barras mediante uso de materias CM (contramotines)”, dejó saber la entidad policial.

Un miembro de la barra Boca del Pozo, que no quiso ser identificado, aseguró que esos enfrentamientos se dan “por la disputa de territorio”, que desde antes de la pandemia se venía dando en una de las plateas del Capwell. “Esto no es nuevo. Ya desde hace tiempo empezaron estas disputas por ganar territorio adentro de la General (de la avenida Quito)”, dijo la fuente a este medio.

Federico Rabascall, referente de la Boca del Pozo, explicó que estas disputas se dieron por unos “empujones” entre hinchas. “Los empujones se dan porque grupos de muchachos se amenazan a gritos dentro de la General y la Policía o seguridad privada no intervienen de manera oportuna. Se han dado de manera reiterada y el mismo sector durante algún tiempo”, reconoció Rabascall.

El partido entre Emelec y Barcelona se detuvo cuatro minutos por los incidentes entre los barristas de la Boca del Pozo. cortesía

Pero los choques entre la barra no solo se dieron en los exteriores del Capwell, sino que continuaron dentro del estadio, lo que obligó a paralizar el partido por cuatro minutos en la segunda etapa.

Clásico del Astillero: Barcelona, un reto para Emelec en el Capwell Leer más

Todo esto en medio de aficionados que cumplían a medias la disposición de tener puestas las mascarillas.

Según dijo la ministra de Salud, Ximena Garzón, en el escenario deportivo “no se cumplieron los lineamientos que nosotros habíamos determinado en la mesa 2 del COE”. Y fue más allá, manifestó que Emelec no permitió que se cumplan con los controles. “De lo que me reportaron, la LigaPro sí cumplió, el club no colaboró, no permitieron la entrada del personal de salud pública para el control de los carnets de vacunación o las pruebas PCR”, dijo a radio Sucesos la principal de la cartera de Estado. Asimismo, agregó que no se cumplió con el aforo permitido, que era del 50% de los aficionados. “De lo que me reportaron verbalmente no se cumplió con el aforo permitido tampoco”, citó la funcionaria.

Hemos venido trabajando con protocolos con la LigaPro y la Federación Ecuatoriana y esto lo que hace es generar un retroceso

Juan Zapata, presidente del COE Nacional

Pese a lo citado por Garzón, desde la cuenta de Twitter de Coordinación Zonal 8 se postearon fotos de aficionados mostrando su carnets de vacunación dentro y fuera del estadio del Bombillo.

Es por esto que este martes 26 de octubre el COE Nacional tomará decisiones tras conocer los informes de lo sucedido en la Caldera, dijo Juan Zapata, presidente del organismo.“La Plenaria del COE-N está convocada mañana (hoy), a las 10:00, para recibir y analizar los informes de la comisión de fiscalización sobre los partidos de la fecha 11, incluido el Clásico del Astillero. Al finalizar daremos a conocer las resoluciones”, colgó Zapata en su cuenta de Twitter. DPI-JSN