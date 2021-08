Christian Noboa sacudió a la Tricolor de Gustavo Alfaro

Christian Noboa dijo su verdad. Reveló su malestar durante la última participación en la selección nacional, cuando el estratega Gustavo Alfaro prefirió citar a Carlos Gruezo para el cierre de la Copa América, a pesar de que él y Dixon Arroyo estuvieron desde el inicio.

Además, indicó que el entrenador argentino ha insistido “con jugadores que no vienen siendo titulares” en sus respectivos clubes y que esto podría tener las mismas consecuencias que se dieron con Gustavo Quinteros (no clasificar a un Mundial).

Entre otras cosas, Noboa confesó que para viajar 15 horas y jugar cinco minutos prefería apoyar a la selección desde su casa, acompañado por sus hijos. Lo sostuvo esperanzado en que esto sirva para mejorar y no como una razón para dejarlo de convocar.

Sus declaraciones generaron varias reacciones. Y aunque lo dicho por él puede tener respaldo de exseleccionados como Segundo Castillo, la forma y el lugar son discutibles para otras exfiguras del combinado nacional como Juan Carlos Burbano y Polo Carrera.

Para Segundo Castillo, las declaraciones realizadas por el exEmelec “no se apartan de la realidad”, ni le está faltando el respeto a nadie”.

Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Christian. Sus declaraciones no han sido para atacar al técnico actual, sino para indicar que si se sigue por el mismo camino se podría dar algo que ocurrió con Quinteros, quien también prefirió seguir llamando a jugadores que no venían con continuidad en sus clubes. Segundo Castillo

El Mortero espera que tras sus declaraciones “no vaya a existir algún resentimiento”, por parte de Alfaro. “Ojalá que esto no prive a Christian de estar en un nuevo llamado. Me parece que su presencia es importante en la selección, por la experiencia que él tiene”, concluyó.

Juan Carlos Burbano considera que más allá del mensaje, Noboa se equivocó en la forma. “Si un jugador tiene algo que decir sería mejor hablar con el entrenador. Si lo dice públicamente es como irse por fuera de los caminos que debería seguir porque es exponer al técnico, al grupo y a la selección”.

Creo que Noboa es frontal y eso es un mérito, pero esas cosas tienen consecuencias. Si él piensa que ese es el camino para ayudar a la selección se respeta, pero hay otros lugares donde pudo dar su opinión, como a la interna del grupo, con el entrenador, conversando con el capitán o los capitanes y decirle al técnico sobre la molestia de él o del grupo. No decirlo así porque se expone solito, a lo mejor los demás no piensan igual. Juan Carlos Burbano

Sobre las posibles consecuencias, añade, es mejor esperar. “No sé si lo dicho tenga marcha atrás. No sé cómo lo tome el entrenador. A lo mejor pueda sentirse mal. No sé cuál sea su decisión, pero cuando un jugador expone esto no hay vuelta atrás”.

Polo Carrera también considera que lo más recomendable era una charla interna. “Me parece que Noboa tiene un cierto resentimiento, dice que ha cumplido buenas metas donde está jugando, pero eso lo tiene que demostrar en la cancha de entrenamiento de la selección también. En el fútbol suceden estas cosas. A lo mejor se siente relegado estando en su mejor momento, pero no es la manera de reclamar. Dentro del terreno de juego debe demostrar que está por encima de quienes están jugando en la selección”.

Para Carrera, lo más recomendable es que después de esto el técnico y el jugador hablen “porque Noboa quiere estar en la selección”.

“Sus declaraciones caerán bien a unos y mal a otros, pero el futbolista es así, reclama cuando se siente mal”.