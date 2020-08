'Chito' Vera: “Hay que mantenerse vivo, con el fuego por dentro”

Marlon ‘Chito’ Vera, luchador de la Ultimate Fighting Championship (UFC), habla sin tapujos. Después de ganarle a Sean O’Malley, tiene claro lo que pasó y la influencia que él tiene con la gente. El manabita, de 27 años, conversó con EXPRESO de muchas cosas que lo han llevado a ser querido en el mundo de las luchas. Sobre la lesión, que si fue provocada o no, dejó saber que la gente llora cuando pierde su peleador favorito.

- “Nunca dejemos de soñar”. Su mensaje, la gente lo tomó como propio y lo subieron en sus estados en sus redes.

Chito Vera: "Estaba dispuesto a morir allá arriba" Leer más

-Es lo último que puedo perder como persona y deportista en la vida. Nunca debo dejar de soñar. Nunca dejaré de empujarme, porque esas son las cosas que me llevan a estar en el mejor nivel. El día que deje de soñar será cuando se acabe todo lo mío.

- Usted lucha dentro y fuera del octágono para jamás rendirse.

-Jamás. Sabía que podía salir de mi ciudad a conocer el mundo, pero para eso hay un trabajo y un sacrificio que hacer. Esto puede darse en todas las cosas de la vida.

- Prometió que lo iba a acabar. EXPRESO tituló así. Usted lo dijo.

- Estaba muy seguro de mi preparación, de mí mismo, de mi trabajo, de mis sacrificios. Cuando te preparas de la mejor manera y a conciencia, la confianza viene sola. Y lo hice: dije que lo iba a acabar y lo hice, porque sé que mi trabajo puede respaldar mis palabras.

Salí a acabarlo, a pelear fuerte, y realmente la preparación y la estrategia salieron de primera.

- ¿Le dio un poco más de enjundia que su rival se haya pintado el pelo con los colores de la bandera de Ecuador?

- Yo creo que con o sin bandera, con o sin burla, le iba a dar de la misma forma. Yo creo que la derrota a él se le hace un poco más grande, porque habló de más y no pudo concretar. Pero para mí, pelear es peleando con o sin respeto y eso es hacer mi trabajo, porque siempre estoy enfocado, estoy motivado y mi objetivo es ganar sin importar lo que pase.

- ¿Cuál fue su estrategia?

- Los primeros momentos fueron de estudio, saber cómo estaba el rival. Salí muy agresivo. Había que ver un poco de todo el panorama, desde lo fuerte que era el oponente, pero igual siempre hay que ver la velocidad por delante y son minutos en los que se trata de ver todo, antes de tirarte a pelear.

Chito Vera se embolsó 140 mil dólares por su victoria ante Suga O'Malley Leer más

- O’Malley, ¿lo lesionó o se lesionó?

- Unos pueden llorar porque perdió su peleador favorito. Pero muchos lloraron de alegría. Muchos lloraron de felicidad porque gané. Así que los que lloran, pues a llorar al parque. Y a la gente que me apoya, gracias por todo por respaldarme. El resto se lo dejo a la gente que vio la pelea.

Nadie te va a parar en la vida. Tú mismo tienes que empujarte y seguir adelante. Uno mismo es el motor.



- A estas alturas, ya Chito no es solo Ecuador, es Sudamérica. ¿Se considera un referente?

-Sí, me considero un referente para Ecuador, para Latinoamérica, la gente de habla hispana. Y mi mensaje siempre va a ser el mismo de todos: sí se puede. El que trabaja fuerte, prospera; el que trabaja y tiene disciplina, le va bien. Y es que uno tiene que respaldar sus palabras con actos. Menos palabras, más acción, y para adelante siempre.

- Habló de la bendición de tener trabajo. ¿Puede dar unas palabras de apoyo para quienes lo han perdido?

- Esa, para mí, es la bendición más grande. Mantenerme trabajando, traer dinero a mi casa, seguir peleando, porque mucha gente perdió su empleo. Mucha gente ha perdido todo y realmente a esas personas, lo único que les puedo decir es que no desmayen, no dejen de ir hacia el frente. No quiten el pie del acelerador porque uno se muere cuando uno para. Cuando uno pierde la esperanza, entonces hay que mantenerse motivado. Hay que mantenerse vivo, con el fuego por dentro para poder ir hacia adelante y poder cumplir tus metas, tus cosas.

- ¿Cuándo vuelve al gimnasio?

Chito Vera venció a Sean O'Malley y le quitó el invicto Leer más

-En las próximas horas, pero más para preparación física, para que mi cuerpo vuelva a sentir el trabajo. La mente y cuerpo se acostumbran; si te quedas mucho tiempo fuera, te oxidas. Pero nada de contacto, nada de golpes. Solo por cuestión física y cardiovascular y mantenerse sano.

- Dice que le gusta hablar de más. En esta última pelea, ¿piensa que habló de más?

- Realmente no es que me gusta hablar de más, pero este es un deporte en el que hay que vender, y entre más vendas, más ganas. Entonces a veces sí tienes que ponerte un poquito en el ojo del huracán para poder generar más publicidad, para generar más ingresos. Es un espectáculo, pero con peleas reales. Alguien va a salir lastimado si no está preparado. Pero no deja de ser un show el estar en la televisión. Y entre más fans tienes, es mejor.